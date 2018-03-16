Goles y atajadas que escriben la historia

​Armani echa el cerrojo para los Millonarios

Un pelirrojo precoz en la Eredivisie

¿Qué equipos han ganado más ligas en el mundo?

128 segundos tardó Lionel Messi en marcar el gol más rápido de toda su carrera, el pasado miércoles. El anterior mejor registro en este apartado del atacante, de 30 años, eran 146 segundos, con Argentina frente a Nigeria en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

Messi firmaría luego un segundo tanto contra el Chelsea, pasando a ser así el segundo jugador que anota 100 dianas en la Liga de Campeones, detrás de Cristiano Ronaldo, aunque con 14 actuaciones menos que este (123 encuentros, por 137 del ariete portugués).

60 años es el tiempo transcurrido desde la última vez que el Sevilla había alcanzado los cuartos de final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de la UEFA, hasta este martes. Wissam Ben Yedder fue el héroe del conjunto andaluz, al convertirse en el cuarto hombre que materializa un doblete en casa del Manchester United en la fase de eliminatorias del torneo, después de Raúl, Ronaldo y Kaká.

50 asistencias en la Premier League con menos partidos jugados es la marca de Mesut Oezil (141), quien batió así el récord de Eric Cantona (50 pases de gol en 143 encuentros).

11 años después de mantener por última vez su puerta a cero y marcar varios goles contra Boca Juniors, River Plate repitió esa gesta, en gran medida gracias a los excepcionales reflejos de Franco Armani, y ganó el primer choque que decidía el título entre estos dos acérrimos rivales desde 1976. En 2007, sendos tantos de Falcao, de 21 años entonces, y Ariel Ortega, de 33, propiciaron la victoria por 2-0 de los Millonarios en un Superclásico.

8 partidos sin ganar en la Liga MX es la racha negativa a la que puso fin el Cruz Azul cosechando su mayor victoria en cinco años, un 5-0 sobre Pachuca, con un doblete de Ángel Mena, quien llevaba 27 encuentros sin perforar la meta contraria en todos los torneos.

40 títulos de liga figuran ya en el palmarés del Al Ahly, noveno equipo del planeta que llega a esta cifra. Gracias a su triunfo en casa del ENPPI este domingo logró un pleno de 45 puntos y se adjudicó el trofeo a falta de seis jornadas. De este modo, el cuadro cairota sigue los pasos de Rangers (que posee 54), Linfield (52), Peñarol (49), Celtic (48), Nacional (46), Olympiacos (44), South China (41) y Olimpia (40).

21 años habían pasado desde la última vez que un club del Punyab se proclamó campeón de la liga india —el JCT se alzó con el título en la temporada inaugural—, hasta esta edición de la I-League, que ha ganado el Minerva. Los punyabíes empezaron el mes de febrero como virtuales campeones, pero las cuatro derrotas que registraron en un mes hicieron que el panorama cambiase por completo, y cuatro equipos afrontaban con opciones la última jornada. Pese a todo, el Minerva acabó superando a sus adversarios.

19 partidos sin perder en Europa es la impresionante trayectoria que exhibe el Salzburgo, tras vencer contra todo pronóstico al Borussia Dortmund y ser el primer equipo austriaco que llega a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Y ocho de esas contiendas fueron ante oponentes de peso, como el propio Dortmund, Marsella, Niza, Real Sociedad y Schalke.

16 años y 81 días es la edad a la que Sepp van den Berg, del PEC Zwolle, se convirtió en el cuarto futbolista más joven de la historia de la Eredivisie. Este defensor pelirrojo sigue los pasos de Wim Kras (15 años y 290 días en 1959), Michel Mommertz (16 años y 9 días en 1977) y Mark van Bommel (16 años y 23 días en 1993).