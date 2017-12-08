Los reflejos de De Gea y la puntería de Mbappé

Las 14 atajadas de David de Gea

Los 10 goles de Mbappé

Y el primer título de Nakamura

24

equipos de los 24 a los que se ha enfrentado Luuk de Jong en la Eredivise han visto su meta perforada por este ariete nacido en Suiza, después de que marcase contra el último que faltaba en su lista. El delantero del PSV entró en la segunda parte contra el Sparta de Rotterdam, y no tardó más que siete minutos en materializar el único gol del choque.

21

años han pasado desde la última vez que un club no perteneciente a una de las cinco grandes ligas europeas ganó sus tres partidos a domicilio de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, hasta que el Besiktas se llevó la victoria de Porto, Mónaco y Leipzig. En 1996 dos equipos realizaron esa misma gesta: el Ajax, con hombres como Jari Litmanen y Patrick Kluivert en su plantel, y el Porto.

14

atajadas realizó David de Gea con el Manchester United en el partido que su equipo ganó 1-3 ante el Arsenal. Tan solo otro arquero ha efectuado más en una de las cinco grandes ligas europeas en la última década, Mattia Perin, del Pescara, que detuvo 15 lanzamientos ante el Fiorentina en 2013.

10

horas y 47 minutos lleva el Sounders de Seattle sin recibir goles en las eliminatorias por el título de la MLS. Ningún rival ha visto puerta contra el equipo de Brian Schmetzer desde hace más de dos meses. El Sounders se medirá en la final de este año con el Toronto FC, al que ya venció en los penales en la Copa de la MLS 2016.

10

goles en la Liga de Campeones convierten a Kylian Mbappé en el futbolista más joven que llega a esta cifra, con dos años menos que el siguiente. Y el delantero del París Saint-Germain, que cumplirá los 19 unos días antes de Navidad, únicamente necesitó 15 partidos para conseguirlo. El récord anterior pertenecía a Karim Benzema, que tenía casi 21 cuando lo logró. Los otros jugadores que han alcanzado ese listón antes de su 22º cumpleaños son Javier Saviola, Lionel Messi y Raúl.

7

veces había sido subcampeón Kengo Nakamura con el Kawasaki Frontale hasta que, a los 37 años, ganó el primer título de su club y de su propia carrera. El Frontale tuvo el mérito de recortar una desventaja de ocho puntos en las siete últimas jornadas, superando así por diferencia de goles al Kashima Antlers —poseedor del récord de ligas de su país, ocho— y alzando el primer gran título de sus 62 años de historia. Yu Kobayashi marcó 13 goles en los doce últimos partidos del Frontale, y terminó como máximo realizador del campeonato.

6