Los 616 del eterno Buffon

La galopada del joven Caicedo, las rachas goleadoras de Cavani y Dzeko, el recórd por el que Abreu y el interminable Buffon, protagonistas esta semana en nuestro resumen estadístico semanal.

75

metros de la meta contraria: es la distancia a la que Jordy Caicedo, de Universidad Católica, se apoderó del balón y, sin soltarlo, marcó este martes contra Petrolero en la Copa Sudamericana. El jugador, de 20 años y suplente de inicio, venía de deslumbrar con la selección ecuatoriana sub-20 en el Sudamericano de la categoría, y no decepcionó tampoco en esta ocasión. Apenas tardó 11 segundos en recorrer la cancha de un extremo a otro para marcar el 1-3 de los suyos y sentenciar el partido.

4

trofeos consecutivos de la Copa de la Liga francesa lleva el París Saint-Germain, a sólo uno del récord europeo de títulos sucesivos de copa de la liga —igualando a Liverpool (1981-84), Derry City (2005-08), Benfica (2009-12) y Cliftonville (2013-16)—, propiedad del Celtic, que conquistó cinco seguidas en Escocia (1966-70). Y como ya viene siendo costumbre, Edinson Cavani fue protagonista. Hizo dos de los goles parisinos en el 4-1 al Mónaco. Es la tercera final de este torneo en la que el uruguayo marca por partida doble.

24

clubes figuran ya en el historial de Sebastián Abreu, tras su fichaje por Central Español, de la segunda división uruguaya. El atacante, de 40 años, que debutó como profesional en 1995, roza ya el récord del mundo, 25, que corresponde al exguardameta Lutz Pfannenstiel.

53

segundos necesitó Lasse Schone para convertirse en el tercer jugador que marca en el primer minuto del De Klassieker, un duelo con 96 años de historia. Piet Burg, con el Feyenoord en 1936, y Johnny Rep, en las filas del Ajax en 1973, lo habían conseguido antes. Transcurridos 15 segundos de juego, una astuta acción de Schone provocó una falta a favor del Ajax, que él mismo transformaría de un potente lanzamiento que rozó el larguero desde más de 35 metros.

El partido nos dejó otro dato curioso: Justin Kluivert, a sus 17 años y 332 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en disputar este clásico como titular. Sólo Clarence Seedorf, que lo jugó un día antes de cumplir los 17, supera al segundo hijo de Patrick Kluivert. El joven tuvo una actuación destacada, y participó en el gol de la victoria del Ajax, que terminó imponiéndose 2-1 al Feyenoord.

46

años habían pasado desde la última vez que el Dundee escocés perdió por más de seis goles hasta la goleada sufrida a manos del Aberdeen este sábado por 0-7. En 1971, un once del Celtic de Glagow en el que figuraban siete miembros de los Leones de Lisboa —ganadores de la Copa de Europa de 1967 contra el Inter de Milán de Tarcisio Burgnich, Giacinto Facchetti y Sandro Mazzola— le endosó un 1-8 en el Dens Park.

3.614

días —casi diez años— pasaron entre las actuaciones número 19 y 20 de Adrian Mariappa con el Watford en la Premier League inglesa. Es el periodo más largo transcurrido entre dos partidos con un club en este torneo.

616

partidos acumula Gigi Buffon en la Serie A, cifra que le permitó dejar atrás los 615 del argentino Javier Zanetti para ocupar en soledad la segunda posición en la lista de todos los tiempos. Paolo Maldini es el único futbolista que ha jugado más encuentros (647).

33