Juventud y rachas con aroma francés

Deyna Castellanos, la más joven aspirante a #TheBest

Los franceses dominan al otro lado del canal de la Mancha

El Celtic, contra las matemáticas

200

franceses han competido ya en la Premier League inglesa, tras el estreno de Florian Lejeune con el Newcastle United, más que ninguna otra nacionalidad exceptuando la inglesa. Eric Cantona fue el primero que actuó en la competición, en su temporada inaugural, la de 1992/93.

120

minutos y 55 segundos era el tiempo que señalaba el reloj cuando el Al Ahly conquistó de forma espectacular su primera Copa de Egipto en diez años. Su rival, el Al Masry, dirigido por una antigua leyenda del club cairota, Hossam Hassan, estaba a apenas cuatro minutos de poner fin a su sequía de 19 años sin el trofeo cuando Amr Gamal, suplente de inicio, empató, y luego, en su último toque de balón con el equipo antes de irse cedido al Bidvest Wits, habilitó a Ahmed Fathi para que hiciese el gol de la victoria.

100

por cien: es el extraordinario récord de goles de Marco Asensio en sus debuts en las distintas competiciones con el Real Madrid. Después de estrenarse viendo puerta en la Supercopa de la UEFA, la liga española, la Liga de Campeones de la UEFA y la Copa del Rey, el extremo de 21 años volvió a materializar un sensacional tanto que certificó la victoria por 1-3 de su equipo sobre el Barcelona en la ida de la Supercopa de España, convirtiendo así a Zinedine Zidane en el primer entrenador merengue que sale invicto de sus tres primeros clásicos en el Camp Nou.

52

años después de su último triunfo sobre el Ajax, el Heracles repitió esa proeza imponiéndose por 2-1, con remontada incluida, en la primera jornada de la Eredivisie. El conjunto de Almelo acumuló 28 partidos sin ganar ante este adversario, con derrotas por 8-1, 7-0, 6-0 y numerosos reveses por cuatro goles de diferencia, con el concurso de astros como Johan Cruyff, Luis Suárez y Marco van Basten, autor de ocho tantos en dos partidos contra el Heracles.

50

goles con el Seattle Sounders es la cifra alcanzada por Clint Dempsey, el segundo jugador que lo logra, tras marcar el único del partido que enfrentaba a su equipo con el Sporting KC, y que amplió a ocho encuentros la serie de imbatibilidad de los hombres de Brian Schmetzer en la MLS. Se produjo tan sólo unas semanas después de que el futbolista oriundo de Nacogdoches igualase a Landon Donovan como principal artillero de la selección estadounidense, con 57 realizaciones.

40

partidos sin perder en torneos nacionales es la secuencia del Partizan a la que puso fin el Vozdovac, contra todo pronóstico. El grande de Belgrado llegaba a la 4ª jornada de la Superliga serbia con un registro de 31 victorias y tres empates en sus 34 choques anteriores, pero, a pesar de adelantarse en casa, los visitantes acabaron llevándose un 1-3, con el tanto del empate obra de Filip Stuparevic, de 16 años.

18

años es la edad que convierte a Deyna Castellanos, con gran diferencia, en la candidata más joven al Premio The Best a la jugadora de la FIFA. Otra aspirante, Carli Lloyd, ya militaba en el Central Jersey Splash cuando nació la delantera internacional venezolana.

7

arqueros o defensas figuraron el jueves entre los candidatos al Premio The Best al jugador de la FIFA, un incremento del 133 por ciento respecto al año pasado. Leonardo Bonucci, Gigi Buffon, Dani Carvajal, Marcelo, Keylor Navas, Manuel Neuer y Sergio Ramos competirán por el galardón de 2017, cuando en 2016 únicamente lo habían hecho Buffon, Neuer y Ramos.

3