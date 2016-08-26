Histórico show de goles en España

Un imitador de Michael Jackson entrando en un exclusivo club, una triste despedida, una tripleta "perfecta" y una avalancha de goles figuran en el repaso de FIFA.coma las estadísticas semanales junto a un especialista desde los once metros y un loable récord.

500

partidos con el Shakhtar Donetsk alcanzó Darijo Srna en el feudo del Istanbul Basaksehir. Srna, que se incorporó al club en 2003, es el primero que logra esta marca. El futbolista con más internacionalidades de Croacia también ayudó al Shakhtar a derrotar por 4-0 al Dnipro el domingo, con lo que los suyos han cosechado pleno de puntos en las cinco jornadas disputadas hasta el momento en la liga ucraniana. Curiosamente, los goles del Shakhtar en todas las competiciones en lo que llevamos de campaña (algo más de un mes) han sido obra de 14 jugadores distintos.

40

tantos se registraron en la jornada inaugural de la liga española. La cifra más alta desde los 46 de 1955/56 y el récord absoluto desde que la división se compone de 20 equipos. Sólo el vibrante triunfo del Sevilla por 6-4 ante el Español supuso ya un cuarto del total. El Barcelona contribuyó con su contundente 6-2 contra el Betis, en el que Luis Suárez materializó su gol 17º en sus últimos seis partidos del campeonato. El Leganés no sumó más que uno en el campo del Celta de Vigo (0-1), pero le sirvió para convertirse en el quinto club de la historia, tras Atlético de Madrid, Barcelona, Alcoyano y Almería, que gana fuera de casa en su debut en Primera. Dos de las dianas se marcaron en el tiempo de descuento en el Vicente Calderón. Y aunque el Atlético de Madrid superó claramente al Alavés en disparos a puerta (27-2), el duelo terminó en empate a 1-1.

28

años después de que un jugador del AC Milan anotara una tripleta en su primer compromiso de la campaña (Pietro Paolo Virdis frente al Fiorentina), Carlos Bacca hizo lo propio de una manera "perfecta" contra el Torino. El colombiano, de 29 años de edad, también es el primero que suma un triple en la primera jornada de la Serie A desde el de David Trezeguet con el Juventus en 2007, y ya acumula seis goles en sus cuatro últimos encuentros en esta competición. El Torino no gana en Milán desde 1985, con 15 derrotas en su haber y seis empates. Su entrenador, Sinisa Mihajlovic, ha perdido todos sus partidos de debut con los seis clubes que ha dirigido hasta la fecha, y no ha logrado imponerse al Milan en ocho intentos.

6

futbolistas han visto puerta en la máxima categoría de los campeonatos inglés, alemán, italiano y español. El último de ellos fue Kevin-Prince Boateng en su bautismo de fuego con Las Palmas. El exinternacional ghanés sigue así los pasos de Florin Raducioiu, Gica Popescu, Jon Dahl Tomasson, Pierre Wome y Obafemi Martins. La diana de Boateng ayudó al Las Palmas a materializar cuatro por cuarta vez en ocho meses, mientras que el Valencia concedió más de tres en su primer choque en casa en una campaña liguera por primera vez en su historia.

4

goles le metieron a Jasper Cillessen, el arquero del Ajax, en la que resultó ser su despedida del club antes de fichar por el Barcelona. Lo curioso es que en cinco años no le había sucedido algo semejante. El Rostov, que los transformó en un espacio de 32 minutos, dio la sorpresa con este resultado y se adjudicó la plaza para la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, toda una primicia para los rusos. El Ajax cayó por un cómputo global de 5-1, pese a que tuvo el 72 por ciento de la posesión en los 180 minutos de juego. El problema fue que, a excepción de los penales, ninguno de sus 30 disparos a puerta fructificó. El Rostov, por su parte, hizo buenos el 63 por ciento de sus intentos. Como consuelo, el penal in extremis de Davy Klaassen garantizó al Ajax al menos un tanto en 21 encuentros consecutivos en todas las competiciones. Algo que no sucedía desde 2003, con Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart y Zlatan Ibrahimovic en sus filas.

En breve

**

55

** años habían pasado desde la última vez que el Chelsea sumó 13 partidos (todas las competiciones) sin ser capaz de mantener su portería intacta. La formación londinense igualó el dudoso registro en su victoria por la mínima (3-2) frente al Bristol Rovers en la Copa de la Liga.

**

11

** penales seguidos lleva transformados Fabinho desde el comienzo del ejercicio 2015/2016, incluidos tres en los cuatro últimos partidos del Mónaco. El brasileño, de 22 años de edad, no ha materializado ni un solo tanto con el bajón jugado en todo este tiempo.

**

8

** minutos y tres toques necesitó Gonzalo Higuaín para empezar a justificar con un gol su astronómico fichaje por el Juventus.

**

3