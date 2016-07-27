Goles que valen millones

Un humilde italiano que destrona a un caballero inglés, un mediapunta alemán que arrebata el puesto a un compatriota de su misma demarcación y un argentino que supera a otros dos sudamericanos protagonizan el último resumen estadístico de FIFA.com, junto con los récords de los Guerreros Verdes y la selección francesa sub-19.

91

millones de euros es la cantidad total acumulada que convierte a André Schuerrle en el futbolista alemán más caro de la historia, tras su fichaje por el Borussia Dortmund. Antes lo era Mesut Oezil, ya que sus traspasos a Werder Bremen, Real Madrid y Arsenal costaron, sumados, 70. Schuerrle se había incorporado al Bayer Leverkusen por 8 millones, al Chelsea por 21 y al Wolfsburgo por 32. El Dortmund ha desembolsado 30 para hacerse con los servicios del jugador, de 25 años, autor de la asistencia del único gol de la final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, batiendo así el récord del club, los 27,5 millones que costó Henrikh Mkhitaryan en 2013. El BVB ya ha invertido en torno a 115 millones de euros esta pretemporada, en ocho jugadores, incluidos Marc Barta, Raphaël Guerreiro, Sebastian Rode, Mario Goetze y Ousmane Dembélé.

90

millones de euros abonó el Juventus al Nápoles por Gonzalo Higuaín, que pasa a ser el tercer mayor fichaje de la historia. Con todo, los dos jugadores que lo superan en la lista, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, tenían 24 años cuando protagonizaron sus fichajes de récord por el Real Madrid, mientras que Higuaín cumplirá 29 este año. El internacional argentino, nacido en Francia, también es el sudamericano más caro de la historia, eclipsando a Neymar, y a Hernán Crespo, que fichó por el Lazio procedente del Parma a cambio de 56,5 millones de euros en 2000, convirtiéndose asimismo en el mayor fichaje de un club italiano.

22

partidos sin perder suma el Jeonbuk Motors desde este domingo, igualando el récord de la K-League que el propio club estableció en abril de 2015. Los Guerreros Verdes han ganado 13 partidos y empatado nueve desde la derrota por 2-1 sufrida ante el Suwon Bluewings en la última jornada de la temporada de 2015, cuando ya se habían adjudicado el título. El Jeonbuk, al que quedan 16 encuentros por disputar, aspira a ser el primer equipo de la historia del campeonato, fundado en 1983, que termina una campaña invicto. Los hombres de Choi Kanghee aventajan en 14 puntos a su más inmediato perseguidor, y también pelean por convertirse en el segundo equipo que gana tres trofeos consecutivos de la K-League, después de que el Seongnam lo hiciese en dos ocasiones, entre 1993 y 1995 y entre 2001 y 2003.

4

goles que no tuvieron réplica fueron los que anotó Francia ante Italia, doblando con ello el récord de victoria más abultada en la historia de la final del Campeonato Sub-19 de la UEFA, un choque que se había decidido cinco veces por un margen de dos tantos. Jean-Kevin Augustin inauguró el marcador para los Bleuets al materializar su sexta diana del torneo e igualar el récord del español Álvaro Morata y el alemán Davie Selke. Y ayudó de paso al combinado francés a terminar con un balance de 15 goles en cinco partidos, desbancando a su propia generación de 2010, en la que figuraban Antoine Griezmann y Alexandre Lacazette, y al Portugal de 2003 como tercer conjunto más anotador de la historia del certamen. España ocupa las dos primeras posiciones de la lista: Gerard Piqué, Juan Mata y compañía acumularon 17 goles en 2006, mientras que la formación encabezada por Paco Alcácer y Morata registró 16 en 2011.

2