Generoso Pogba y 'Matador' histórico Cavani

La distancia entre Barça y Madrid, camino de batir récords

Edinson Cavani, a un gol de superar a 'Ibracadabra'

Pogba, asistente de moda en la Premier

19

puntos más que el Real Madrid figuran en el casillero del Barcelona en la jornada 19 de La Liga 2017/18 (el Madrid tiene un partido menos), una diferencia superior a la que ha separado al Barça del eterno rival al final de una temporada en toda la historia. La mayor distancia de los azulgranas con respecto al conjunto blanco al final del campeonato son los 17 puntos con los que Bernd Schuster, Steve Archibald y compañía se impusieron a Michel, Jorge Valdano, Emilio Butragueño y los suyos en la temporada 1984/85. La mayor brecha entre los dos equipos se produjo en 1987/88, cuando Michel, Butragueño y Hugo Sánchez terminaron con 23 más que Andoni Zubizarreta, Schuster, Gary Lineker y demás compañeros.

9

pases de gol en 13 partidos ha firmado Paul Pogba en la Premier League 2017/18, un registro superior a cualquier otro jugador de las cinco grandes ligas europeas que haya disputado más diez partidos, excepto Neymar (0,73). A ambos les siguen Philipp Max (9 asistencias en 18 encuentros), Pione Sisto (9 en 19), Leroy Sane (9 en 21) y Kevin De Bruyne (9 en 23).

71

posiciones ha escalado la selección del Líbano en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola en solo diez meses hasta situarse en el puesto 84º, el más alto que ha ocupado jamás. En marzo de 2017, Líbano se encontraba por detrás de selecciones como Chad (actualmente en el 168º escalón), Santo Tomé y Príncipe (179º) y Cuba (181º).

35

goles ha marcado Mario Balotelli para un solo club por primera vez en su carrera, y lo ha conseguido tan solo en 51 partidos (0,69 tantos por partido). El delantero del Niza, de 27 años de edad, anotó 28 goles en 86 encuentros en las filas del Inter de Milán (0,33), 30 en 80 partidos con el Manchester City (0,38), 33 en 77 choques para el AC Milan (0,43) y cuatro en 28 participaciones con el Liverpool (0,14).

8

goles sin réplica endosó el París Saint-Germain al Dijon para registrar la victoria en casa más abultada en los 47 años de historia de la liga francesa. En ella, Edinson Cavani igualó a Zlatan Ibrahimovic como máximo goleador del club, con 156 goles en todas las competiciones, mientras que Neymar participó directamente en seis tantos (cuatro realizaciones y dos asistencias), una gesta que ningún otro jugador de la Ligue 1 ha conseguido en las diez últimas temporadas.

3.785

días después de su cuarto partido con el Bayern de Múnich en la Bundesliga, Sandro Wagner acaba de jugar el quinto. Con ello ha batido el récord de distancia (3.387 días) entre dos apariciones en la competición con un mismo club, que se encontraba en posesión de Mats Hummels. Wagner, autor de cinco goles en los siete partidos que ha disputado con la selección de Alemania, dejó el Bayern hace diez años, cuando competía por la titularidad con compañeros como Miroslav Klose, Lukas Podolski o Luca Toni.

35

partidos sin conocer la derrota en la Premier League de Botsuana es la racha de récord que terminó para el Township Rollers el domingo. El Miscellaneous, con su victoria por 3-1 en Gaborone, infligió al Township Rollers su primera derrota en casa en la liga desde hace casi dos años.

22

segundos tardó Jerry Mawihmingthanga, del Jamshedpur, en marcar el gol más madrugador de la historia de la I-League, contra el Kerala Blasters el miércoles. Con ello batió el récord de Chris Dagnall, quien anotó un gol con el NorthEast United en el segundo 29.

6

puntos de los nueve posibles se ha anotado el Colonia tras sus dos victorias consecutivas en casa, después de haber comenzado la Bundesliga 2017/18 con solo tres puntos de los 45 posibles.

5