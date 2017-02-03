Gastar, marcar y no empatar

El poderío económico inglés, la querencia local de un goleador holandés, la fortaleza egipcia y la alergia al empate de un club italiano ocupan el último repaso estadístico de FIFA.com.

257

millones de euros han convertido a la Premier League inglesa en la liga que más dinero ha gastado en el mercado de enero. Y todo pese a que la Superliga china (con 219 millones de euros) firmó su fichaje más caro (Oscar) y que la Ligue 1 francesa (con 151 millones de euros) ha visto cómo llegaban tres de sus cinco incorporaciones más costosas (Julien Draxler, Gonçalo Guedes y Dmitri Payet). La Bundesliga alemana (con 99 millones de euros) y la Serie A italiana (con 96) fueron cuarta y quinta, respectivamente, mientras que la segunda división inglesa fue sexta en esta clasificación con 49 millones de euros. La Liga MX mexicana ocupó el séptimo lugar.

33

partidos sin empatar es el récord que estableció el domingo la Juventus en la Serie A, batiendo así la marca de 32 encuentros que ostentaba el Como desde principios de los años cincuenta. La Juve lleva sin firmar tablas desde que empató sin goles en su visita al Bologna FC en febrero de 2016. En su último triunfo por 0-2 en Sassuolo, Gonzalo Higuaín contribuyó con un gol. El delantero argentino, de 29 años, se convirtió en el primer futbolista de la Vecchia Signora en anotar en seis jornadas consecutivas desde que David Trezeguet hiciera lo propio en 2005. Pero, apenas unos días después, el club blanquinegro perdió un par de récords que tenía esta temporada en la Serie A: en su victoria por 1-2 en Pescara, el Fiorentina registró la mayor precisión de pases (93%) y la mayor posesión (77%) de la presente campaña.

14

goles ha anotado Georginio Wijnaldum en la Premier League y todos ellos ¡en casa! El último permitió al Liverpool sumar un punto frente al Chelsea. Curiosamente, el holandés de 26 años marcó en sus últimos tres enfrentamientos a domicilio en la Eredivisie antes de mudarse a Inglaterra, donde recaló inicialmente en el Newcastle United.

25.128

minutos acumula Arnold Kruiswijk sin marcar en la Eredivisie, más que ningún otro jugador en la historia. El lateral izquierdo, de 32 años, le arrebató el aciago récord a John Veldman, defensor de la selección holandesa que viajó a la Eurocopa de 1996 y que estuvo un minuto menos sin ver portería. Kruiswijk, que ha militado en clubes como el FC Groningen, el Roda JC y el SC Heerenveen, jugó el pasado domingo su partido 302 en el campeonato con el Vitesse, que se impuso 2-1 al AZ. Pascal Bosschaart disputó 327 encuentros de la Eredivisie sin marcar, más que ningún otro futbolista, pero jugó 505 minutos menos que Kruiswijk.

24

partidos invicto en la Copa Africana de Naciones de la CAF es la asombrosa racha con la que llega Egipto a la final del domingo 5 de febrero, un hito sin precedentes. Después de su derrota por 2-1 a manos de Argelia, eterno rival, en 2004 —que provocó su adiós al término de la fase de grupos en aquella edición—, los Faraones se adjudicaron tres campeonatos continentales consecutivos y se quedaron fuera en las tres ediciones siguientes, antes de regresar al ruedo este año. Mohamed Salah adelantó a los Héctor Cúper en la semifinal, pero Aristide Bancé puso fin a la racha de Egipto de 11 horas y 16 minutos sin encajar un gol y llevó el choque a la prórroga. Ya en los penales, Hervé Koffi detuvo el primer lanzamiento de los egipcios y permitió a los Purasangres ponerse por delante. Sin embargo, el héroe acabó convirtiéndose en villano: el arquero de 20 años vio cómo su disparo lo repelía Essam El-Hadary, el portero que continúa agrandando su leyenda como el jugador más veterano del torneo, con 44 años. De hecho, El-Hadary debutó en la palestra internacional antes de que naciera Koffi. Finalmente, Egipto remontó y se adjudicó la tanda por 4-3.

13

triunfos consecutivos sobre el Werder Bremen en la Bundesliga es el récord que atesora el Bayern de Múnich, más que ningún otro club sobre un mismo rival. Arjen Robben abrió la lata tras recibir una asistencia de Franck Ribéry por primera vez en dos años. Fue el 15º pase de gol de Ribéry para Robben en el campeonato alemán, por lo que el francés amplió su récord como mejor asistente del holandés. David Alaba duplicó la ventaja de los muniqueses y, aunque Max Kruse puso fin a la sequía goleadora del Werder Bremen contra el Bayern en todas las competiciones, dejándola en 10 horas y 47 minutos, el resultado definitivo fue de 1-2 para el conjunto bávaro.

100

goles en la Premier League es la marca que alcanzó Peter Crouch el pasado miércoles, convirtiéndose así en el 26º jugador en lograrlo y, a su vez, en el más veterano, con 36 años y dos días.

27