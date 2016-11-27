¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta la lista de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

27

Roland Nilsson**(53 años) participó con Suecia en dos Copas Mundiales de la FIFA™: Italia 1990 y, sobre todo, Estados Unidos 1994, donde ocupó la 3ª posición. También disputó las Eurocopas 1992 y 2000, y los Juegos Olímpicos de 1988. Tras sus comienzos en el Helsingborg, Nilsson cosechó 3 ligas y 1 Copa de la UEFA con el Göteborg. Con el Sheffield Wednesday, levantó 1 Copa de Inglaterra y 1 Copa de la Liga. De vuelta al Helsingborg, volvió a conquistar la liga sueca. Tras un paso por el Coventry City, concluyó su carrera con la camiseta del GAIS de Gotemburgo. En 1996, Nilsson fue elegido mejor jugador de Suecia. Como entrenador, dirigió a GAIS, Malmö y Copenhague.

**

28

Hiroshi Nanami**(44 años) ayudó a Japón a disputar su primer Mundial compitiendo en la exitosa campaña de clasificación para Francia 1998, y luego jugó los 3 partidos de su país en la fase final. Posteriormente disputó la Copa América 1999, así como las Copas Asiáticas de 1996 y, sobre todo, 2000, donde ganó el título continental. Con el Jubilo Iwata, Nanami cosechó 3 ligas y 1 Liga de Campeones asiática. Asimismo, defendió los colores del Tokio Verdy y el Venecia italiano, antes de entrenar al Jubilo Iwata.

**

29

Redha Tukar*(41 años) participó con Arabia Saudí en los Mundiales de 2002 y 2006. Asimismo, disputó las Copas Asiáticas 2004 y, sobre todo, 2007, donde los Hijos del Desierto alcanzaron la final. Tras sus comienzos en el Ohud y el Al Shabab, se consagró con el Al Ittihad, donde ganó 2 Ligas de Campeones asiáticas seguidas y quedó cuarto en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2005. Tras haber ganado numerosos títulos nacionales con los Tigres *en 10 años, anunció su retirada.

**

30

Gary Lineker*(56 años) participó con Inglaterra en los Mundiales de 1986, donde metió 6 goles, y de 1990, donde marcó otros 4 y ocupó la 4ª posición en el plano colectivo. Con los Tres Leones, disputó asimismo las Eurocopas 1988 y 1992. Tras haber ganado la liga de segunda división con el Leicester City, Lineker levantó 1 Community Shield con el Everton. Luego fichó por el FC Barcelona, donde ganó 1 Copa del Rey y 1 Recopa de Europa. De vuelta a Inglaterra, levantó 1 Copa con el Tottenham. Individualmente, se erigió en el máximo goleador de la Premier League* con tres equipos diferentes. Lineker concluyó su carrera en el Nagoya Grampus japonés.

**

1

Tedj Bensaoula*(62 años) ayudó a Argelia a clasificarse para los Mundiales de España 1982 y México 1986. En España, disputó 3 partidos y metió 1 gol en la victoria sobre Chile (3-2). En México, solamente jugó 1 encuentro. Asimismo, ayudó a los Fennecs *a quedar subcampeones de la Copa Africana de Naciones 1980 y terceros en 1984. En 1980, Bensaoula participó en los Juegos Olímpicos. Durante su carrera, vistió las camisetas de US Hammam Bou Hadjar, Mouloudia de Orán, Le Havre y Dunkerque.

**

2

Ali Reza Mansourian**(45 años) ayudó a Irán a regresar a un Mundial tras una larga ausencia en Francia 1998, donde jugó 2 partidos hasta la eliminación en la primera fase. En 1996, ocupó la 3ª plaza en la Copa Asiática. En su país, jugó con el Esteghlal, donde cosechó 2 ligas y 2 Copas. Tras un paso por Grecia para defender los colores de Skoda Xanthi y Apollon Smyrnis, se marchó al Sankt Pauli alemán. Mansourian concluyó su carrera en el Esteghlal, el club de sus inicios. Luego se convirtió en su segundo entrenador, antes de pasar a ser el técnico principal y de entrenar también al Naft Teherán.

**

3