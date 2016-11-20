¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

20

Eduardo Vargas**(27 años) ayudó a Chile a ganar la Copa América dos años seguidos, en 2015 y 2016, y en ambas ocasiones fue el máximo goleador de la competición (empatado con el peruano Guerrero en 2015). Actualmente está disputando la fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Ya en Brasil 2014, Vargas marcó 1 gol en 4 partidos, hasta caer en octavos de final contra Brasil. Tras sus comienzos en el Cobreloa, ganó 2 títulos ligueros y 1 Copa Sudamericana con el Universidad de Chile. Con el Nápoles, levantó 1 Copa de Italia. Luego pasó sucesivamente por Grêmio, Valencia, Queens Park Rangers y Hoffenheim, su actual club. Vargas fue elegido mejor jugador chileno de 2011.

**

21

Ian Goodison*(44 años) ayudó a Jamaica a disputar su único Mundial hasta la fecha en Francia 1998, donde registró 1 victoria y 2 derrotas. El defensa disputó con los Reggae Boyz* 46 partidos de clasificación mundialista, con más de 100 internacionalidades en total, que incluyeron dos participaciones en la Copa Oro de la CONCACAF. Tras sus comienzos en el Olympic Gardens de su país natal, fichó por el Hull City inglés. Al cabo de otras dos campañas en Jamaica con el Seba United, regresó a Inglaterra para defender los colores del Tranmere Rovers.

**

22

Yakubu Ayegbeni*(34 años) participó con Nigeria en el Mundial de 2010, donde metió 1 gol en 3 partidos. También disputó con las Súper Águilas* cuatro Copas Africanas de Naciones, ocupando la 3ª posición en tres ocasiones. Asimismo, el delantero metió 1 gol en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En el fútbol de clubes, ganó 2 ligas israelíes y 1 trofeo copero con el Maccabi Haifa y alcanzó la final de la Copa de la UEFA con el Middlesbrough (perdida contra el Sevilla). Ayegbeni defendió asimismo los colores de Portsmouth, Everton, Leicester City, Blackburn Rovers, Reading, Guangzhou R&F (China), Al Rayyan (Qatar) y Kayserispor (Turquía).

**

23

Alan Mullery*(75 años) puede presumir de haber disputado con Inglaterra el Mundial de 1970, donde jugó 4 partidos y vio puerta en el choque de cuartos contra la RFA. Además, ocupó la 3ª plaza en la Eurocopa 1968 con los Tres Leones*. Mullery vistió las camisetas del Fulham y, sobre todo, del Tottenham, con el que levantó la Copa de Inglaterra, la Copa de la Liga y la Copa de la UEFA. En 1975, fue elegido mejor jugador inglés del año.

**

24

Roy Aitken**(58 años) compitió con Escocia en los Mundiales de México 1986 e Italia 1990, sin olvidar dos Campeonatos de Europa sub-21. El defensa vistió las camisetas de Celtic de Glasgow, Newcastle, St Mirren y Aberdeen. Posteriormente entrenó al propio Aberdeen durante dos años.

**

25

Gabriele Oriali*(64 años) participó con Italia en el Mundial de 1982, donde contribuyó al tercer título mundial de la Nazionale* tras disputar 5 partidos, incluida la memorable final contra Alemania. Oriali también ocupó la 4ª plaza en la Eurocopa 1980. En más de diez años en el Inter de Milán, ganó 2 ligas y 2 Copas de Italia. Posteriormente, concluyó su carrera en el Fiorentina.

**

26