¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta la nómina de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

13

Jo Potter**(32 años) contribuyó al mejor resultado histórico del fútbol femenino inglés ocupando la 3ª posición en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™. Allí disputó 2 partidos, incluida la victoria por 1-0 sobre Alemania que selló la tercera plaza. Potter ha defendido los colores de numerosos clubes ingleses, como Sheffield Wednesday, Arsenal, Birmingham City, Everton, Leicester City y Notts County, donde milita actualmente.

**

14

Samuel Umtiti*(23 años) exhibió su potencial adjudicándose la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Turquía 2013 con Francia. Tras hacerse un sitio en el Olympique de Lyon, fue seleccionado para la Eurocopa 2016. Allí disputó los 3 últimos partidos de los Bleus*, hasta la final perdida contra Portugal. Ese curso, Umtiti fichó por el FC Barcelona. Anteriormente había disputado los Campeonatos de Europa sub-17 de 2010 y sub-19 de 2012.

**

15

Uli Stielike**(62 años) participó con la RFA en el Mundial de 1982, donde jugó los 7 partidos hasta la derrota en la final contra Italia. También quedó subcampeón en la Eurocopa 1976, una competición que sí conquistó en 1980. En cambio, no tuvo tanto éxito en 1984. Tras haber cosechado 3 ligas, 1 Copa de Alemania y 1 Copa de la UEFA con el Borussia Moenchengladbach, ganó 3 ligas, 2 Copas del Rey y 1 nueva Copa de la UEFA con el Real Madrid. Stielike concluyó su carrera en el Neuchâtel, donde se adjudicó 2 ligas suizas, y después, se convirtió en el seleccionador de Suiza. Más adelante dirigió a las selecciones alemanas de categorías menores, acudiendo a los Mundiales sub-20 de 2001 y 2003. Tras un paso por el banquillo de Costa de Marfil, tomó las riendas de varios clubes. Luego se hizo cargo de la selección surcoreana, con la que alcanzó la final de la Copa Asiática 2015, y actualmente está intentando clasificarla para Rusia 2018.

**

16

Josip Weber**(52 años) defendió los colores de Bélgica durante el Mundial de Estados Unidos 1994, donde jugó los 4 partidos de su país hasta la eliminación contra Alemania. El delantero, nacido en Croacia, debutó como profesional con el Borac Podvinje, antes de vestir las camisetas de Hajduk Split y Dinamo Vinkovci. Luego recaló en tierras belgas con el Círculo de Brujas y con el Anderlecht, donde conquistó varios trofeos nacionales.

**

17

Nani*(30 años) ganó la pasada Eurocopa 2016 con Portugal, disputando todos los partidos de su país y marcando 3 tantos. En 2008 y 2012, ya había participado en esa competición. Nani también compitió en el Mundial de Brasil 2014, donde metió 1 gol, tras haber causado baja en Sudáfrica 2010 por lesión. Después de haber levantado la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa, fichó por el Manchester United, donde cosechó 4 ligas inglesas, 2 Copas de la Liga, 4 Community Shields*, 1 Liga de Campeones de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2008. Tras regresar como cedido al conjunto lisboeta, el extremo se comprometió con el Fenerbahçe, antes de fichar por el Valencia.

**

18

Maribel Domínguez*(38 años) ayudó a México a clasificar para los Mundiales Femeninos de 1999 (donde marcó el primer tanto de su país en la competición) y 2011 (donde firmó una nueva diana). Durante la única participación de su país en un Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, en Atenas 2004, metió 1 gol y llegó a cuartos de final. Marigol* compitió también en tres Copas Oro Femeninas de la CONCACAF, y ocupó dos veces la 3ª plaza. Tras sus comienzos en Estados Unidos con el Kansas City y el Atlanta Beat, fichó sucesivamente por el Barcelona y el L’Estartit. De vuelta a América, vistió las camisetas de San Diego Sunwaves y Chicago Red Stars.

**

19