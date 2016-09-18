¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

18

Yayoi Kobayashi**(35 años) disputó un total de 6 partidos con Japón en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ seguidas, en Estados Unidos 1999 y 2003. En 2004, jugó los 2 partidos de su país en los Juegos Olímpicos de Atenas hasta caer en la primera fase.

19

Josimar**(55 años) disputó 3 partidos con Brasil en la Copa Mundial de la FIFA México 1986™, donde metió un gol a Irlanda del Norte en la primera fase y otro a Polonia en octavos. También disputó el histórico choque de cuartos de final contra Francia. En 1989, levantó la Copa América. Cuando era más joven, el lateral derecho disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Australia 1981. Josimar ganó un par de trofeos estatales en las filas de Botafogo y Ceará. También vistió las camisetas de Flamengo e Internacional, entre otros. En el extranjero, militó en la disciplina de Sevilla, Jorge Wilstermann (Bolivia) y Mineros de Guayana (Venezuela).

20

Julian Draxler**(23 años) ganó el Mundial con Alemania en Brasil 2014. En la Eurocopa 2016, disputó 5 partidos y metió 1 gol hasta la eliminación en semifinales. Tras formarse en el Schalke 04, pasó allí sus cinco primeras campañas como profesional, y ganó 1 Copa y 1 Supercopa de Alemania. La pasada pretemporada, fichó por el Wolfsburgo.

21

Ante Rebic**(23 años) jugó 3 partidos con Croacia en el Mundial de Brasil 2014, hasta caer en la primera fase. En 2013, disputó los 4 partidos de su país en el Mundial sub-20 y marcó 2 goles, que sirvieron para vencer a Uruguay y a Nueva Zelanda. Tras sus comienzos en el RNK Split, Rebic fichó por el Fiorentina, que lo cedió sucesivamente a Leipzig, Hellas Verona y Eintracht Fráncfort.

22

Ronaldo*(40 años) regaló recuerdos inolvidables a la afición brasileña durante su larga carrera, empezando por la conquista del quinto Mundial de la Seleção en Corea/Japón 2002, donde recibió la Bota de Oro y el Balón de Plata adidas. Ya siendo muy joven se había proclamado campeón mundial en Estados Unidos 1994, antes de alcanzar la final en Francia 1998. En Alemania 2006, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las fases finales (hasta que Klose le arrebató el récord en 2014). Ronaldo ganó asimismo 2 Copas América seguidas y la Copa FIFA Confederaciones 1997, y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 1996. Tras haber alzado 1 Copa de Brasil con el Cruzeiro, conquistó 1 Copa y 1 Supercopa de Holanda con el PSV Eindhoven, amén de erigirse en el máximo goleador de la liga. Con el FC Barcelona, cosechó 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España y 1 Recopa de Europa, siendo además el máximo artillero de la Liga. Luego ayudó a ganar la Copa de la UEFA al Inter de Milán, donde fue elegido además mejor jugador de la Serie A*. Con el Real Madrid, Ronaldo conquistó 2 ligas, 1 Supercopa de España y 1 Copa Intercontinental. De vuelta a Italia, una grave lesión limitó sus apariciones con los colores del AC Milan, por lo que decidió regresar a Brasil para jugar en el Corinthians. Allí ganó 1 Campeonato Paulista y 1 Copa de Brasil, antes de retirarse. Individualmente, Ronaldo fue elegido 3 veces Jugador Mundial de la FIFA. También ganó 2 Balones de Oro.

23

Paolo Rossi*(60 años) ayudó a Italia a ganar su tercer Mundial en España 1982, donde metió 6 goles en 7 partidos que le valieron para adjudicarse el Balón y la Bota de Oro del certamen. Ese mismo año lo cerró haciéndose con el Balón de Oro como mejor jugador del mundo. Previamente, en Argentina 1978, Rossi ya había marcado 3 tantos y guiado a la Squadra Azzurra* hasta la 4ª plaza. También fue convocado para México 1986, pero no llegó a jugar. Con el Juventus, cosechó 2 ligas, 1 Copa de Italia, 1 Copa de Europa, 1 Recopa y 1 Supercopa de Europa, amén de ser el máximo goleador de la Copa de Europa. Con el Vicenza, fue el máximo artillero de la liga italiana. Rossi vistió asimismo las camisetas de AC Milan, Perugia, Como y Hellas Verona.

24