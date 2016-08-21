¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

21

Gérard Janvion(63 años) ayudó a Francia a ocupar la 4ª posición en la Copa Mundial de la FIFA España 1982™, donde jugó 6 partidos, tras haber competido también en Argentina 1978. El defensa se dio a conocer con el Saint-Étienne, cosechando 4 ligas y 3 Copas de Francia y cayendo en la final de la Copa de Europa frente al Bayern de Múnich. Tras un paso por el París Saint-Germain, Janvion concluyó su carrera en el Béziers.

22

Saviour Godwin(20 años) dio sus primeros sorbos de gloria con Nigeria adjudicándose la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2013, donde disputó los 6 partidos de su selección. Luego representó a su país en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015, donde jugó los 4 partidos de Nigeria y metió 2 goles a la RDP de Corea. Después de ese campeonato, lo fichó el Oostende belga.

23

Alberto Acosta(50 años) puede estar orgulloso de haber ganado con Argentina la primera Copa FIFA Confederaciones, en 1992, donde jugó los 2 partidos de su selección y metió 1 gol a Costa de Marfil. Luego participó en las Copas América 1993 y 1995. Tras sus comienzos en Unión de Santa Fe, Acosta defendió los colores de San Lorenzo (con el que luego levantaría la Copa Sudamericana) y Boca Juniors. Luego se marchó al Universidad Católica, donde ganó 1 liga y 1 Copa de Chile, amén de erigirse en el máximo goleador de la liga y ser elegido mejor jugador de la temporada. En Europa, Acosta jugó en el Toulouse y el Sporting de Lisboa, donde conquistó 1 liga y 1 Supercopa de Portugal. El delantero también probó suerte en el Yokohama Marinos nipón. Individualmente, se erigió 1 vez en el máximo goleador de la liga argentina y de la Copa Libertadores.

24

José Bosingwa(34 años) disputó con Portugal la Eurocopa 2008 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tras haber quedado tercero en el Campeonato de Europa sub-21 de 2004. Después de haber hecho sus pinitos en el Boavista, Bosingwa cosechó 4 ligas, 1 Copa, 3 Supercopas de Portugal y 1 Liga de Campeones de la UEFA con el FC Porto. En las filas del Chelsea, conquistó 1 liga, 3 Copas de Inglaterra, 1 Community Shield y 1 nueva Liga de Campeones. Tras una temporada en el Queens Park Rangers, fichó por el Trabzonspor turco.

25

Ricardo Rodríguez(24 años) se ha convertido en una de las figuras de la selección suiza, con la que disputó el Mundial de Brasil 2014 (donde jugó los 4 partidos de su selección) y la Eurocopa 2016. En 2012, formó parte de la delegación helvética en los Juegos Olímpicos de Londres. Cuando era más joven, Rodríguez ganó el Mundial sub-17 de 2009, donde metió 3 goles en 6 partidos. Tras sus comienzos en el FC Zúrich, levantó 1 Copa y 1 Supercopa de Alemania con el Wolfsburgo.

26

Cristian Mora(37 años) defendió la portería de Ecuador en el Mundial de 2006, donde contribuyó al mejor resultado de su país en la competición alcanzando la segunda fase; y también en la Copa América 2007. Mora militó en numerosos clubes en Ecuador, entre ellos la LDU Quito, donde ganó 2 ligas nacionales.Desde 2014 es ataja para South China AA de Hong Kong.

27