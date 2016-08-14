¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta otra tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

14

Morten Olsen**(67 años) jugó con Dinamarca en la Copa Mundial de la FIFA México 1986™ y en las Eurocopas 1984 y 1988. En el fútbol de clubes, vistió las camisetas de Círculo de Brujas, Molenbeek y un Anderlecht con el que cosechó 3 ligas belgas y 1 Copa de la UEFA. Luego concluyó su carrera en el FC Colonia. Individualmente, Olsen fue elegido 2 veces mejor jugador danés del año. Como entrenador, dirigió a Brondby (donde ganó 2 ligas danesas), Colonia y Ajax de Ámsterdam (con el que conquistó 1 liga y 1 Copa de Holanda). Luego fue mucho tiempo el seleccionador de Dinamarca, con la que acudió a los Mundiales de 2002 y 2010, así como a las Eurocopas 2004 y 2012.

15

Ryan McGowan*(27 años) participó con Australia en el Mundial de Brasil 2014, donde jugó los 3 partidos de su país tras haber contribuido a la clasificación para la cita mundialista. Cuando era más joven, disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2009. McGowan está compitiendo actualmente con los Socceroos *en la fase de clasificación para Rusia 2018. Se dio a conocer en Escocia con la camiseta del Heart of Midlothian, levantando 1 Copa nacional después de un par de cesiones. Luego se marchó al Shandong Luneng, donde ganó la Copa de China. Poco después regresó a Escocia para militar en el Dundee United. Y a principios de año recaló en otro conjunto chino, el Henan Jianye.

16

Sandrine Soubeyrand**(43 años) disputó con Francia las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ 2003 y, sobre todo, la de 2011, donde ocupó la 4ª posición (la misma que logró al año siguiente en los Juegos Olímpicos de Londres). También compitió en cinco Eurocopas femeninas seguidas, entre 1997 y 2013. Tras sus comienzos en el Félines Saint-Cyr y el Caluire, fichó por el Juvisy, donde ganó 2 ligas y 1 Copa de Francia.

17

Karim Ziani**(34 años) ayudó a Argelia a regresar a un Mundial en Sudáfrica 2010, donde jugó los 3 partidos de su país. El centrocampista también participó en las Copas Africanas de Naciones 2004 y 2010, con una 4ª posición en la segunda. Tras sus comienzos en la liga francesa con Troyes, Lorient, Sochaux y Olympique de Marsella, Ziani vistió las camisetas de Wolfsburgo, Kayserispor (Turquía), El Jaish (Qatar), Al Arabi (Qatar), Ajman (EAU), Al Fujairah (EAU), Petrolul Ploiesti (Rumanía) y Orleans (Francia). Individualmente, Ziani fue elegido 4 años seguidos mejor jugador de Argelia.

18

Ricardo Villa*(64 años) contribuyó a la conquista del primer título mundial de Argentina en 1978, disputando 2 partidos contra Polonia y Brasil. Tras sus comienzos en Quilmes, Ricky* vistió las camisetas de San Martín de Tucumán, Atlético Tucumán, Racing Club y Tottenham, donde levantó la Copa de Inglaterra tras haber metido 2 goles en la victoria en la final (3-2) sobre el Manchester City. Villa pasó posteriormente por el Fort Lauderdale Strikers y el Deportivo Cali, antes de regresar a su país para concluir su carrera en Defensa y Justicia.

19

Hassan Nazari**(60 años) ayudó a Irán a obtener su primera clasificación para un Mundial en Argentina 1978, donde jugó todos los partidos de su país hasta la eliminación en la primera fase. Dos años antes, ya había levantado la Copa Asiática y representado a su país en los Juegos Olímpicos de Montreal. Tras sus comienzos en el Sepah Abadan, fichó por el Esteghlal, donde conquistó la Copa de Irán. Posteriormente, Nazari ayudó a Al Ahli a ganar la liga emiratí, antes de militar en las filas del Dallas Americans.

20