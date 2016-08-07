¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

7

Goran Vlaovic**(44 años) marcó la historia de la selección croata ayudándola a clasificarse para su primera Copa Mundial de la FIFA™ en Francia 1998. Además, allí jugó los 7 partidos de Croacia y metió 1 gol de camino a un histórico tercer puesto. En 1996, participó en la primera Eurocopa de su país y marcó el primer tanto de los croatas en la competición, que selló asimismo la primera victoria. Vlaovic se consagró en el Dinamo de Zagreb ganando 1 liga y 1 Copa de Croacia, amén de ser 2 veces el máximo goleador liguero. Tras un paso por el Padua, levantó 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España con el Valencia. El delantero concluyó su carrera en el Panathinaikos, donde ganó 1 liga y 1 Copa de Grecia.

**

8

Josip Drmic*(24 años) participó con Suiza en el Mundial de Brasil 2014, donde jugó todos los partidos de su selección hasta la eliminación en octavos de final. En 2012, representó a su país en los Juegos Olímpicos. Tras sus comienzos en el FC Zúrich, el delantero recaló en la Bundesliga* con el Núremberg, el Bayer Leverkusen y el Borussia Moenchengladbach. Durante el pasado invierno fue cedido al Hamburgo.

**

9

Wesley Sonck**(38 años) compitió con Bélgica en el Mundial de Corea/Japón 2002, donde jugó los 4 partidos de su país y metió 1 gol a Rusia. Tras sus comienzos en el Molenbeek, jugó en el Germinal Beerschot y, sobre todo, en un Genk donde ganó la liga belga. Posteriormente, Sonck se adjudicó la liga holandesa con el Ajax de Ámsterdam, antes de marcharse al Borussia Moenchengladbach. Luego regresó a su país para vestir las camisetas de Club Brujas, Lierse y Waasland-Beveren. Individualmente, Sonck se erigió 2 veces en el máximo artillero de la liga belga y fue elegido 1 vez mejor jugador belga.

**

10

Hesham Yakan*(54 años) ayudó a Egipto a regresar a un Mundial en Italia 1990, tras varias décadas de ausencia. Allí, los Faraones *cayeron honrosamente en la primera fase, con 2 empates y 1 derrota ajustada ante Inglaterra. A escala continental, el defensa disputó dos Copas Africanas de Naciones. Yakan es una de las figuras históricas del Zamalek, con el que cosechó 4 ligas, 1 Copa de Egipto, 3 Ligas de Campeones africanas y 1 Supercopa de África. Tras colgar las botas, también ganó varios títulos como técnico del Zamalek.

**

11

Jorge Luis Campos**(46 años) participó con Paraguay en los Mundiales de Francia 1998 (donde jugó 3 partidos) y Corea/Japón 2002 (donde dio a su país su única victoria metiendo 1 gol a Eslovenia de camino a octavos de final). Campos también disputó la Copa América 1995 y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En Paraguay, vistió las camisetas de Olimpia, Cerro Porteño y Libertad, entre otros. En China, fue elegido mejor jugador del año con el Pekín Guoan. Asimismo, el extremo izquierdo defendió los colores de Cruz Azul (México) y Quilmes (Argentina).

**

12

Djibril Cissé*(35 años) participó con Francia en los Mundiales de Corea/Japón 2002 y Sudáfrica 2010. También ayudó a los Bleus *a ganar su segunda Copa FIFA Confederaciones, en 2003. En 2001, recibió el Balón de Bronce y la Bota de Plata adidas gracias a sus 6 goles marcados en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Cissé hizo sus pinitos en el Auxerre, donde conquistó 1 Copa de Francia y se erigió 2 veces en el máximo goleador de la liga. Luego fichó por el Liverpool, donde levantó 1 Copa de Inglaterra, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Posteriormente, el escurridizo delantero defendió los colores de Olympique de Marsella, Sunderland y Panathinaikos (donde ganó 1 liga y 1 Copa de Grecia). Luego pasó por las filas de Lazio, Queens Park Rangers (que acabó cediéndolo al Al Gharafa qatarí), Kouban Krasnodar (Rusia) y Bastia (Francia). Tras comprometerse con el Saint-Pierroise de la francesa isla de Reunión, se vio obligado a retirarse por una lesión.

**

13