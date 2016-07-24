¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!
**
24
Dino Baggio*(45 años) marcó la historia de la selección italiana compitiendo en dos ediciones seguidas de la Copa Mundial de la FIFA™: Estados Unidos 1994 (donde contribuyó al subcampeonato mundial de su país disputando los 7 partidos y metiendo 2 goles) y Francia 1998 (donde jugó los 5 partidos hasta la eliminación en cuartos). En 1996, participó en la Eurocopa. Cuando era más joven, el centrocampista ganó el Campeonato de Europa Sub-21 de 1992 y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Barcelona ese mismo año. Tras proclamarse campeón de segunda división con el Torino y ser cedido un año al Inter de Milán, fichó por el Juventus, donde levantó la Copa de la UEFA. Posteriormente, Baggio contribuyó al renacer del Parma adjudicándose 1 Copa, 1 Supercopa de Italia y 2 Copas de la UEFA. Luego militó en las filas de Lazio, Blackburn Rovers y Ancona, antes de concluir su carrera en la Serie B* con el Triestina.
**
25
Zé Maria*(43 años) participó con Brasil en dos Copas FIFA Confederaciones seguidas: tras ganar el título en 1997, ocupó la 4ª posición en 2001. Asimismo, contribuyó a conquistar la Copa América 1997, quedó subcampeón de la Copa Oro de la CONCACAF 1996 y tercero en 1998, amén de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. El lateral derecho jugó en numerosos clubes brasileños (Flamengo, Vasco da Gama, Palmeiras y Cruzeiro, entre otros), así como en varias escuadras del Calcio. Con el Parma conquistó la Copa y la Supercopa de Italia, así como 1 Copa de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Zé Maria también vistió la camiseta del Perugia y del Inter de Milán (donde ganó 1 Scudetto*, 2 Copas y 1 Supercopa de Italia).
**
26
Martin Laursen*(39 años) participó con Dinamarca en el Mundial de 2002 (donde jugó los 4 partidos hasta la eliminación en octavos) y en la Eurocopa 2004. Tras sus comienzos en el Silkeborg, se marchó al Hellas Verona italiano. Luego recaló en el AC Milan, donde ganó 1 Scudetto*, 1 Copa de Italia, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Laursen concluyó su carrera en el Aston Villa. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador de Dinamarca.
**
27
Yoreli Rincón**(23 años) participó con Colombia en las dos últimas Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™: Alemania 2011 y Canadá 2015. Cuando era más joven, ocupó la 4ª plaza en el Mundial Femenino sub-20 de 2010 y disputó el primer Mundial Femenino sub-17, en 2008. En 2012, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Londres. La precoz centrocampista hizo sus pinitos en la liga colombiana antes de recalar en el XV de Piracicaba brasileño. Luego se marchó a Europa, al Rosengard sueco. Tras un paso por el New Jersey Wildcats y el Torres Calcio italiano, se comprometió con el Avaldsnes noruego.
**
28
Harry Kane*(23 años) ha ido convirtiéndose en uno de los mejores delanteros ingleses tras haber jugado el Mundial sub-20 de 2013, así como los Campeonatos de Europa sub-19 y sub-21. En la Eurocopa 2016, disputó todos los encuentros de Inglaterra hasta su sorprendente eliminación en octavos de final contra Islandia. Tras regresar de varias cesiones, Kane ayudó al Tottenham a pugnar por el título de la pasada liga inglesa hasta las últimas jornadas. Pese a la 3ª posición final, el joven punta se consoló erigiéndose en el máximo goleador de la Premier League*.
**
29
Oleg Shatov**(26 años) participó con Rusia en el Mundial de Brasil 2014, donde jugó los 3 partidos hasta la eliminación en la primera fase. Hace unas semanas, disputó 2 partidos en la fase de grupos de la Eurocopa. Tras sus comienzos en el Ural de Ekaterimburgo, fichó sucesivamente por el Anzhi Makhachkala y el Zenit de San Petersburgo, donde ganó la liga rusa.
**
30
Hope Solo**(35 años) cumplió al fin su sueño de ganar un Mundial Femenino en Canadá 2015, tras haber ocupado la 3ª plaza en China 2007 y la 2ª en Alemania 2011. Individualmente, la portera se adjudicó el Guante de Oro adidas en las dos últimas ediciones. Solo se colgó el oro con su país en los tres últimos Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012), y se dispone a buscar el cuarto en Río 2016. Además, ganó 2 Copas Oro Femeninas de la CONCACAF y 7 Copas del Algarve. En Estados Unidos, defendió la portería de Philadelphia Charge, Saint Louis Athletica, Atlanta Beat y magicJack. Desde hace tres años, milita en el Seattle Reign. En el extranjero, jugó en el Göteborg sueco y el Olympique de Lyon francés.