¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

24

Dino Baggio*(45 años) marcó la historia de la selección italiana compitiendo en dos ediciones seguidas de la Copa Mundial de la FIFA™: Estados Unidos 1994 (donde contribuyó al subcampeonato mundial de su país disputando los 7 partidos y metiendo 2 goles) y Francia 1998 (donde jugó los 5 partidos hasta la eliminación en cuartos). En 1996, participó en la Eurocopa. Cuando era más joven, el centrocampista ganó el Campeonato de Europa Sub-21 de 1992 y representó a su país en los Juegos Olímpicos de Barcelona ese mismo año. Tras proclamarse campeón de segunda división con el Torino y ser cedido un año al Inter de Milán, fichó por el Juventus, donde levantó la Copa de la UEFA. Posteriormente, Baggio contribuyó al renacer del Parma adjudicándose 1 Copa, 1 Supercopa de Italia y 2 Copas de la UEFA. Luego militó en las filas de Lazio, Blackburn Rovers y Ancona, antes de concluir su carrera en la Serie B* con el Triestina.

**

25

Zé Maria*(43 años) participó con Brasil en dos Copas FIFA Confederaciones seguidas: tras ganar el título en 1997, ocupó la 4ª posición en 2001. Asimismo, contribuyó a conquistar la Copa América 1997, quedó subcampeón de la Copa Oro de la CONCACAF 1996 y tercero en 1998, amén de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. El lateral derecho jugó en numerosos clubes brasileños (Flamengo, Vasco da Gama, Palmeiras y Cruzeiro, entre otros), así como en varias escuadras del Calcio. Con el Parma conquistó la Copa y la Supercopa de Italia, así como 1 Copa de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Zé Maria también vistió la camiseta del Perugia y del Inter de Milán (donde ganó 1 Scudetto*, 2 Copas y 1 Supercopa de Italia).

**

26

Martin Laursen*(39 años) participó con Dinamarca en el Mundial de 2002 (donde jugó los 4 partidos hasta la eliminación en octavos) y en la Eurocopa 2004. Tras sus comienzos en el Silkeborg, se marchó al Hellas Verona italiano. Luego recaló en el AC Milan, donde ganó 1 Scudetto*, 1 Copa de Italia, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Laursen concluyó su carrera en el Aston Villa. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador de Dinamarca.

**

27

Yoreli Rincón**(23 años) participó con Colombia en las dos últimas Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™: Alemania 2011 y Canadá 2015. Cuando era más joven, ocupó la 4ª plaza en el Mundial Femenino sub-20 de 2010 y disputó el primer Mundial Femenino sub-17, en 2008. En 2012, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Londres. La precoz centrocampista hizo sus pinitos en la liga colombiana antes de recalar en el XV de Piracicaba brasileño. Luego se marchó a Europa, al Rosengard sueco. Tras un paso por el New Jersey Wildcats y el Torres Calcio italiano, se comprometió con el Avaldsnes noruego.

**

28

Harry Kane*(23 años) ha ido convirtiéndose en uno de los mejores delanteros ingleses tras haber jugado el Mundial sub-20 de 2013, así como los Campeonatos de Europa sub-19 y sub-21. En la Eurocopa 2016, disputó todos los encuentros de Inglaterra hasta su sorprendente eliminación en octavos de final contra Islandia. Tras regresar de varias cesiones, Kane ayudó al Tottenham a pugnar por el título de la pasada liga inglesa hasta las últimas jornadas. Pese a la 3ª posición final, el joven punta se consoló erigiéndose en el máximo goleador de la Premier League*.

**

29

Oleg Shatov**(26 años) participó con Rusia en el Mundial de Brasil 2014, donde jugó los 3 partidos hasta la eliminación en la primera fase. Hace unas semanas, disputó 2 partidos en la fase de grupos de la Eurocopa. Tras sus comienzos en el Ural de Ekaterimburgo, fichó sucesivamente por el Anzhi Makhachkala y el Zenit de San Petersburgo, donde ganó la liga rusa.

**

30