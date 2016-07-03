¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.com te ofrece el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

3

Winston Reid*(28 años) contribuyó al exitoso regreso de Nueva Zelanda a una Copa Mundial de la FIFA™ en Sudáfrica 2010, donde los Kiwis *cayeron eliminados en la primera fase sin perder ningún encuentro. El defensa disputó los 3 partidos y marcó el primer gol de su selección en esa edición, que permitió arrancar un empate ante Eslovaquia. Reid hizo sus pinitos en Dinamarca con el Midtjylland. Luego fichó por el West Ham inglés, donde sigue militando.

**

4

Heidi Stoere**(53 años) es una de las pioneras del fútbol femenino, pues defendió la camiseta de Noruega en las dos primeras Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™: China 1991 (donde llegó a la final) y Suecia 1995 (donde se adjudicó el título mundial). A escala continental, Stoere jugó cuatro Eurocopas Femeninas con un magnífico balance de 2 títulos y 2 subcampeonatos, tras haber marcado 2 goles en 19 partidos jugados. En el primer Torneo Olímpico de Fútbol Femenino, en Atlanta 1996, se colgó la medalla de bronce.

**

5

Hernán Crespo*(41 años) se distinguió como uno de los mejores delanteros de la historia reciente del fútbol argentino disputando con la Albiceleste los Mundiales de 1998, 2002 y 2006, con un balance de 4 goles en 8 partidos. En 1996, ayudó a su país a obtener la medalla de plata en el Torneo Olímpico de Fútbol metiendo 6 goles, con lo que fue el máximo artillero ex aequo del certamen. Crespo también alcanzó la final de la Copa América 2007. Tras haber ganado 2 ligas argentinas (en una de ellas como máximo goleador) con River Plate, fichó por el Parma, donde conquistó 1 Copa, 1 Supercopa de Italia y 1 Copa de la UEFA. Con el Lazio, Crespo se contentó con 1 Supercopa de Italia. Tras un breve paso por el Inter de Milán, el ariete se comprometió con el Chelsea, donde ganó 1 liga inglesa y 1 Community Shield. Los Blues *lo cedieron una campaña al AC Milan, donde levantó otra Supercopa de Italia. De regreso al Inter, cosechó 3 ligas y 2 Supercopas más. Crespo vistió luego la camiseta del Genoa, antes de concluir su carrera en el Parma. Como entrenador, dirigió al filial de la escuadra parmesana y al primer equipo del Módena en la serie B italiana.

**

6

Fininho**(44 años) disputó con Brasil cuatro ediciones seguidas de la Copa Mundial de Fútsal de la FIFA, adjudicándose el título supremo en 1992 y 1996. Además, ocupó la 2ª posición en 2000 y la tercera en 2004. Su balance en la competición es de 20 goles en 27 partidos.

**

7

Jakob Poulsen**(33 años) participó con Dinamarca en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde disputó 2 partidos hasta la eliminación en la primera fase. En 2012, también jugó 2 partidos en la Eurocopa. En Dinamarca, Poulsen defendió los colores de Esbjerg, Arhus y su actual club, el Midtjylland. También probó suerte en el Heerenveen holandés y el Mónaco.

**

8

Renata Costa**(30 años) marcó la historia de la selección femenina brasileña disputando tres Mundiales Femeninos: 2003, 2007 (donde quedó subcampeona) y 2011. Costa también compitió en tres Mundiales sub-20 seguidos (2002, 2004 y 2006), y obtuvo la 3ª plaza en 2006. En tres participaciones seguidas en los Juegos Olímpicos (2004, 2008 y 2012), se colgó dos medallas de plata.

**

9