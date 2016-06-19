¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

19

Linda Forsberg**(31 años) disputó un total de 8 partidos con Suecia en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ seguidas: China 2007 y, sobre todo, Alemania 2011, donde ocupó la 3ª posición. En 2008, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Pekín, donde cayó en cuartos de final ante Alemania. En el fútbol de clubes, vistió las camisetas de Hammarby y Djurgardens, donde levantó 2 Copas de Suecia. Con el Rosengard, Forsberg conquistó 2 ligas y 1 Supercopa de Suecia.

**

20

Aurélien Chedjou**(31 años) compitió con Camerún en dos Copas Mundiales de la FIFA™ consecutivas: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, así como en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. A escala continental, disputó las Copas Africanas de Naciones 2010 y 2015. Tras haberse adjudicado un doblete Copa-liga durante sus seis campañas en el Lille, Chedjou fichó por el Galatasaray, donde ya ha conquistado 1 liga, 3 Copas y 2 Supercopas de Turquía.

**

21

Alan**(41 años) participó con Portugal en siete Copas Mundiales de Beach Soccer de la FIFA y, antes de ganar el título supremo el año pasado en casa, cosechó un segundo puesto y tres terceros. Su balance en la competición es de 37 goles en 39 partidos. En el fútbol de clubes, vistió las camisetas de Cavalieri del Mare, Milán, Sporting de Lisboa, Lokomotiv de Moscú, Botafogo y Krylya Sovetov.

**

22

Miroslav Kadlec**(52 años) puede presumir de haber alcanzado la final de la Eurocopa 1996 con la República Checa en su primera participación en la competición tras la escisión de Checoslovaquia (con la que el defensa central ya había disputado el Mundial de Italia 1990). En el extranjero, Kadlec jugó ocho temporadas en el Kaiserslautern, donde ganó 2 ligas y 1 Copa de Alemania.

**

23

Zinedine Zidane*(44 años) entró de nuevo en la historia hace unas semanas convirtiéndose en uno de los pocos hombres en ganar la Liga de Campeones de la UEFA como jugador y como entrenador. Zizou también luce en su palmarés el Mundial de 1998, el subcampeonato en la edición de 2006 y la Eurocopa 2000. En el fútbol de clubes, ganó 2 ligas, 1 Supercopa de Italia, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa Intercontinental con el Juventus de Turín. Con el Real Madrid, conquistó 1 Liga y 2 Supercopas de España, así como la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental en 2002. Individualmente, Zidane obtuvo 3 distinciones como Jugador Mundial de la FIFA y 1 como Balón de Oro europeo; amén de ser elegido 2 veces mejor jugador de Francia y 1 vez del Calcio*.

**

24

Christie Rampone**(41 años) participó con Estados Unidos en los cinco últimos Mundiales Femeninos, donde siempre subió al podio: ganó el título en 1999 y 2015, quedó una vez subcampeona y dos veces tercera. Rampone también se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2004, 2008 y 2012. La defensa militó en numerosos clubes; entre ellos New York Power, Sky Blue y magicJack.

**

25