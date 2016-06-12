¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

12

Christine Sinclair**(33 años) ha entrado en la historia del fútbol femenino disputando con Canadá cuatro ediciones consecutivas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, entre 2003 y 2015, con un balance de 9 goles en 17 partidos. En la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2002, llegó a la final y recibió el Balón de Oro y la Bota de Oro adidas (10 goles). Sinclair también representó a su país en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y, sobre todo, en Londres 2012, donde conquistó la tercera posición con Canadá y fue la máxima goleadora del torneo. Tras erigirse en la segunda máxima artillera en la historia del fútbol femenino por delante de la estadounidense Mia Hamm, sólo la supera en esa faceta la ya retirada Abby Wambach.

13

Guy Demel*(35 años) contribuyó a la primera clasificación de Costa de Marfil para la Copa Mundial de la FIFA™, pero no llegó a jugar en Alemania 2006, aunque luego se desquitó en Sudáfrica 2010. Con los Elefantes, participó en las Copas Africanas de Naciones 2006 (donde quedó subcampeón) y 2010. Tras sus comienzos en el Nîmes, Demel fichó por el Borussia Dortmund, donde ganó 1 Bundesliga. Luego permaneció seis campañas en el Hamburgo, antes de fichar por el West Ham y ascender con él a la Premier League*. El año pasado, se comprometió con el Dundee United escocés.

14

Cathrine Sorensen**(38 años) participó con Dinamarca en el Mundial Femenino de 2007, donde marcó 2 de los 4 goles de su selección (contra Nueva Zelanda y la RP China) durante los 3 partidos de la primera fase. A escala continental, disputó tres Eurocopas Femeninas seguidas, con un balance de 2 goles en 10 partidos. Sorensen jugó en dos equipos daneses (Brondby y Fortuna Hjorring), en el Linkӧpings sueco y en el Sydney, donde ganó 2 ligas australianas.

15

Gu Sangbum**(52 años) ayudó a la República de Corea a clasificarse para los Mundiales de Italia 1990 (donde jugó 2 partidos) y Estados Unidos 1994 (donde fue convocado sin llegar a jugar). En 1988, alcanzó la final de la Copa Asiática, que perdió en los penales contra Arabia Saudí. Ese mismo año, tuvo el honor de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Seúl. En el fútbol de clubes, Sangbum ganó 1 liga surcoreana con el Seúl (Lucky-Goldstar), antes de pasar por el Daewoo Royals y concluir su carrera en el Pohang Atoms. Como entrenador, este ex defensa dirigió a varios clubes surcoreanos.

16

Edwin Tenorio**(40 años) dejó su huella en la historia de la selección de Ecuador contribuyendo a clasificarla para los Mundiales de Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, en los que disputó un total de 6 partidos y alcanzó la segunda fase en 2006. Asimismo, compitió en tres Copas América seguidas y en una Copa Oro de la CONCACAF. Además de ganar la liga ecuatoriana con Liga de Quito y Deportivo Quito, vistió las camisetas de Aucas, Imbabura y Barcelona. En el extranjero, Tenorio militó en las filas de Jorge Wilstermann (Bolivia), Veracruz (México) y Deportivo Pereira (Colombia).

17

José Óscar Herrera*(51 años) puede presumir de haber contribuido al triunfo de Uruguay en la Copa América 1995, donde jugó los 6 partidos de su país hasta imponerse en la final a Brasil en el estadio Centenario. Asimismo, disputó los 3 encuentros de la Celeste* en la primera fase del Mundial de Italia 1990. En el fútbol de clubes, Herrera defendió los colores de Peñarol, Racing Club y Montevideo Wanderers. Fuera de su país, probó suerte en las filas de Cagliari y Atalanta de Bérgamo (Italia), Cruz Azul (México), Figueras (España) y Shandong Luneng (China).

18