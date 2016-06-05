¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

5

Edinho (61 años) participó con la Seleção en tres Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Argentina 1978, España 1982 y México 1986, con un balance de 1 gol en 9 partidos. En 1976, representó a Brasil en los Juegos Olímpicos. Con el Fluminense, Edinho cosechó 3 Campeonatos Cariocas. Su botín con el Flamengo fue 1 liga brasileña. Con el Grêmio, el defensa conquistó 1 Campeonato Gaúcho y 1 Copa de Brasil. Una vez colgadas las botas, entrenó a numerosos equipos brasileños y ganó diversos trofeos nacionales.

6 Wladyslaw Zmuda (62 años) fue uno de los símbolos del fútbol polaco durante su edad de oro, tras jugar un total de 21 partidos en cuatro Mundiales consecutivos: en 1974 (donde ocupó la 3ª plaza), 1978, 1982 (con otra 3ª posición) y 1986. Además, se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1976. Tras haber jugado en las filas de Motor Lublin, Gwardia Varsovia, Slask Wroclaw (donde ganó la liga polaca) y Widzew Lodz (donde se adjudicó otras 2 ligas), el zaguero fichó sucesivamente por el Hellas Verona y el Cosmos de Nueva York. Finalmente, Zmuda concluyó su carrera en el Cremonese italiano. En los banquillos, ejerció como seleccionador polaco en categorías inferiores.

7

Antonio Alzamendi (60 años) participó con Uruguay en dos Mundiales: México 1986 e Italia 1990, con un balance de 1 gol en 6 partidos. A escala continental, disputó tres Copas América, proclamándose 2 veces campeón y otra vez subcampeón. Tras sus comienzos en el Sud América, el delantero se marchó a Argentina para vestir las camisetas de Independiente, donde ganó la liga, y River Plate, donde en una segunda etapa cosechó 1 liga, 1 Copa Libertadores y 1 Copa Intercontinental. Con Peñarol, conquistó la liga uruguaya. Además, Alzamendi vivió una experiencia en la liga española con el Logroñés. Individualmente, fue elegido 1 año mejor jugador de Sudamérica. Como entrenador, tomó las riendas del Canberra Cosmos australiano, entre otros clubes.

8

Javier Mascherano (32 años) participó con Argentina en los tres últimos Mundiales y contribuyó enormemente al subcampeonato de la Albiceleste en Brasil 2014. Al año siguiente, perdió la final de la Copa América. Con el Barcelona, Mascherano ha cosechado 4 ligas, 3 Copas, 2 Supercopas de España, 2 Ligas de Campeones de la UEFA, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA. Previamente, el Jefecito ya lucía en su palmarés 1 liga argentina con River Plate y 1 brasileña con el Corinthians. Con Argentina, se colgó 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008, tras haber disputado los Mundiales sub-17 y sub-20.

9

Eric Wynalda (47 años) contribuyó al regreso de Estados Unidos a un Mundial en 1990, con quien también disputó las ediciones de 1994 y 1998. También compitió en la primera Copa FIFA Confederaciones, en 1992, ocupando la 3ª plaza. En 1995, jugó la Copa América. En sus cinco participaciones en la Copa Oro de la CONCACAF, Wynalda ganó 1 título y quedó dos veces subcampeón. Tras sus comienzos en Alemania con el Saarbruecken y el Bochum, el delantero regresó a Estados Unidos para defender los colores de San José Clash, Miami Fusion, Revolution de Nueva Inglaterra y Chicago Fire. Individualmente, fue elegido mejor jugador de Estados Unidos en 1996.

10

Patience Avre (40 años) contribuyó a promover el fútbol femenino nigeriano por el mundo y disputó tres Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ seguidas: en 1995, 1999 y 2003. En 10 partidos jugados, metió 1 gol, que permitió a Nigeria obtener su primer punto en la historia de la competición. Avre también compitió en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, que supuso la primera presencia de Nigeria y de una selección africana en el Torneo femenino de fútbol.

11