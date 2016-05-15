¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

15

Carl Medjani*(31 años) cumplió su sueño de disputar una Copa Mundial de la FIFA™ en Brasil 2014, donde Argelia accedió a la segunda fase. El polivalente jugador nacido en Francia ya había sido convocado para Sudáfrica 2010, pero no llegó a jugar. Con los Fennecs*, también disputó las Copas Africanas de Naciones 2013 y 2015. Tras empezar a curtirse en las filas de Lorient, Metz y Ajaccio, Medjani ganó la liga francesa de segunda división con el Mónaco. Luego fue cedido a Olympiacos y Valenciennes, antes de pasar por el Trabzonspor turco y de fichar por el Levante a principios de año.

16

Antonio Maceda*(59 años) tuvo el honor de representar a España en los Mundiales de 1982 y 1986, así como en la Eurocopa 1984, donde marcó el vital gol de la victoria sobre la RFA en la primera fase y el del empate ante Dinamarca en semifinales. El defensa, por tanto, contribuyó decisivamente a la clasificación de la Roja *para la final continental, perdida ante Francia. Maceda pasó la mayor parte de su carrera en el Sporting de Gijón, antes de cosechar 3 ligas españolas seguidas y 1 Copa de la UEFA con el Real Madrid. Como entrenador, dirigió a Badajoz, Sporting de Gijón y Compostela.

17

Igor Denisov**(32 años) contribuyó al regreso de Rusia a un Mundial en Brasil 2014, donde jugó 2 partidos hasta la eliminación en la primera fase. En 2012, representó a su país en la Eurocopa. Con el Zenit de San Petersburgo, ganó 3 ligas, 1 Copa, 2 Supercopas de Rusia, 1 Copa de la UEFA y 1 Supercopa de Europa en 11 temporadas. Tras un breve paso por el Anzhi Majachkalá, Denissov fichó por el Dinamo de Moscú, donde cumple su tercera temporada.

18

Diego Pérez*(36 años) fue uno de los motores recientes de la selección uruguaya, con la que disputó un total de 32 partidos de clasificación para los cuatro últimos Mundiales. En Sudáfrica 2010, participó en todos los partidos de su país y quedó semifinalista. Luego fue convocado también para Brasil 2014, pero no llegó a jugar. En 2013, el Ruso* compitió en la Copa FIFA Confederaciones. En 1999, representó a su país en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. A escala continental, el medio centro defensivo disputó cuatro Copas América consecutivas, quedando tercero en 2004 y ganando el título en 2011. Pérez vistió las camisetas de Defensor Sporting y de Peñarol, con el que ganó la liga uruguaya. Luego se marchó a Europa, donde defendió los colores del Mónaco y del Bolonia.

19

Daniel Kome**(36 años) puede presumir de haberse colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con Camerún, antes de disputar el Mundial de 2002. Además, Kome participó en tres ediciones seguidas de la CAN, adjudicándose el título continental en 2002. Cuando era más joven, disputó el Mundial sub-20 de 1999. Tras sus comienzos en el filial del Atlético de Madrid, vistió las camisetas de Levante, Numancia, Getafe, Ciudad de Murcia, Mallorca y Valladolid (donde ganó la liga de segunda división española), antes de concluir su carrera en el Tenerife.

20

Óscar Cardozo**(33 años) es un goleador talentoso, que tuvo el placer de disputar el Mundial de 2010 y la Copa América 2007 con Paraguay. Tras haber ganado la liga de segunda división con el 3 de Febrero, pasó por el Club Nacional, de donde se marchó al Newell’s Old Boys argentino. En Europa, Cardozo jugó en el Benfica, donde cosechó 2 ligas, 1 Copa de Portugal y 5 Copas de la Liga. Siete temporadas más tarde, fichó por el Trabzonspor. Individualmente, el delantero se erigió 2 veces en el máximo goleador de la liga portuguesa y 1 vez de la Liga Europa, y fue elegido 2 veces mejor jugador paraguayo del año.

21