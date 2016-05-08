¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta el historial de las celebridades del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

8

Joao Havelange**(100 años) nació en Río de Janeiro el 8 de mayo de 1916. Representó a Brasil como jugador de waterpolo en dos Juegos Olímpicos: Berlín 1936 y Helsinki 1952. Aunque se formó como abogado, Havelange siguió su carrera en el mundo del deporte y a la edad de 42 años fue nombrado presidente de la Confederación Brasileña de Deportes (CBD), que más tarde se convirtiría en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Votado en el Comité Olímpico Internacional en 1963, Havelange fue elegido Presidente de la FIFA el 11 de junio de 1974. Durante sus seis períodos en el cargo, hasta 1998, un total de 50 nuevas asociaciones se unieron al órgano rector del fútbol mundial. Fue también durante su presidencia que la FIFA organizó la primera Copa Mundial Femenina en 1991 y los primeros Mundiales masculinos Sub-17 y Sub-20, así como las Copas Mundiales de Futsal en 1977, 1985 y 1989, respectivamente.

**

9

Jane Tornqvist**(41 años) marcó la historia del fútbol femenino sueco participando en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ seguidas: en 1999, donde cayó en cuartos de final, y 2003, donde perdió la final contra Alemania. Asimismo, Tornqvist representó a su país en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. A escala continental, disputó tres Eurocopas seguidas, quedando subcampeona en 2001. La defensa vistió las camisetas de numerosos clubes; entre ellos el Djurgardens, donde ganó 2 ligas suecas.

**

10

Dennis Bergkamp*(47 años) participó con Países Bajos en dos Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Estados Unidos 1994 y Francia 1998, con un total de 6 goles en 12 partidos. También disputó tres Eurocopas y, tanto en 1992 como en 2000, cayó en la tanda de penales de las semifinales. En 20 años de carrera, Bergkamp sólo jugó en tres equipos. Después de haber ganado 1 liga, 2 Copas de Holanda, 1 Recopa de Europa y 1 Copa de la UEFA con el Ajax de Ámsterdam, conquistó 1 Copa de la UEFA con el Inter de Milán. Tras dos campañas en la escuadra lombarda, fichó por el Arsenal, donde cosechó 3 ligas, 4 Copas de Inglaterra y 3 Community Shields. Individualmente, fue elegido 2 veces mejor jugador de su país, y 1 vez de la liga inglesa, además de erigirse 3 veces en el máximo goleador de la liga holandesa, 1 vez de la Premier League* y 1 vez de la Copa de la UEFA. Como entrenador, Bergkamp empezó como técnico de la cantera del Ajax antes de pasar a ser el segundo entrenador del primer equipo, con el que ya ha cosechado 4 ligas y 1 Supercopa.

**

11

Thibaut Courtois*(24 años) se convirtió en el portero de la selección belga y contribuyó activamente a la clasificación de su país para Brasil 2014, donde jugó 5 partidos hasta la eliminación en cuartos de final. Tras haber ganado la liga belga con el Genk, fichó por el Chelsea, que lo cedió al Atlético de Madrid. Con el equipo rojiblanco conquistó 1 liga española, 1 Copa del Rey, 1 Liga Europa de la UEFA y 1 Supercopa de Europa, amén de alcanzar la final de la Liga de Campeones de la UEFA. A continuación, el Chelsea decidió recuperar a su guardameta, que ya ha ganado 1 Premier League* y 1 Copa de la Liga desde su regreso a Stamford Bridge.

**

12

Marcelo**(28 años) es actualmente uno de los mejores laterales del planeta fútbol, como ha demostrado tanto en su selección como en el fútbol de clubes. Con Brasil, disputó el Mundial de 2014, ganó la Copa FIFA Confederaciones 2013, quedó subcampeón del Mundial sub-17 de 2005, disputó el Mundial sub-20 de 2007 y se colgó dos medallas olímpicas: la de bronce en Pekín 2008 y la de plata en Londres 2012. Tras haber ganado 2 trofeos del estado de Río de Janeiro con el Fluminense, Marcelo fichó por el Real Madrid, donde actualmente cumple su décima temporada y ya ha ganado 3 ligas, 2 Copas, 2 Supercopas de España, 1 Liga de Campeones, 1 Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2014. Y en este final de temporada, podría seguir engordando su palmarés…

**

13

Casey Stoney**(34 años) participó en los tres últimos Mundiales Femeninos con Inglaterra (en 2007, 2011 y 2015), y ocupó la 3ª posición en Canadá 2015. También compitió en dos Eurocopas: en 2009 (donde se proclamó subcampeona) y 2013. Stoney tuvo además el honor de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tras sus comienzos en el Arsenal (donde ganó 2 ligas, 1 Copa de Inglaterra y 2 Copas de la Liga), se comprometió con el Charlton, donde levantó 1 Copa y 2 Copas de la Liga. Luego pasó sucesivamente por Chelsea y Lincoln antes de regresar al Arsenal, donde ha alzado 1 nueva Copa de Inglaterra.

**

14