¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Andreas Andersson**(42 años) contribuyó al regreso de Suecia a una Copa Mundial de la FIFA™ tras su ausencia en Francia 1998. En Corea/Japón 2002, los suecos alcanzaron los octavos de final y Andersson disputó los 4 partidos hasta la eliminación contra Senegal. El delantero vistió las camisetas de IFK Göteborg, AC Milan y Newcastle, entre otros clubes. Individualmente, se erigió 1 vez en el máximo goleador de la liga sueca.

Roberto Cabañas**(55 años) disputó con Paraguay el Mundial de 1986, donde jugó los 4 partidos de su país y metió 2 goles antes de caer en la segunda fase. Tras sus comienzos en el Cerro Porteño, se marchó al Cosmos de Nueva York estadounidense, donde conquistó varios títulos. Con el América de Cali, ganó 2 ligas colombianas y fue subcampeón de la Copa Libertadores. En Francia, Cabañas defendió los colores de Brest y Olympique de Lyon. Tras haber ganado la liga argentina con Boca Juniors, regresó al Cerro Porteño. Luego volvió a marcharse a Colombia, donde vistió las camisetas del Independiente Medellín y del Real Cartagena.

Mateja Kezman*(37 años) fue uno de los artilleros importantes en el arranque de este siglo y ayudó a la selección de Serbia y Montenegro a clasificarse para Alemania 2006, donde jugó 2 partidos antes de caer en la primera fase. El delantero también compitió en la Eurocopa 2000 con la antigua Yugoslavia. Fue en el Partizán de Belgrado donde se reveló, adjudicándose la liga yugoslava. Luego fichó por el PSV Eindhoven, donde cosechó 2 ligas y 3 Supercopas de Holanda. Con el Chelsea, ganó 1 Premier League y 1 Copa de la Liga. Posteriormente, Kezman pasó por el Atlético de Madrid y el Fenerbahçe, donde conquistó 1 liga y 1 Supercopa de Turquía. Con el París Saint-Germain, levantó la Copa de Francia. En Hong Kong, ganó 1 Copa y 1 Copa de la Liga con el South China, antes de concluir su carrera en el BATE Borisov bielorruso. Individualmente, el escurridizo ariete fue 1 vez el máximo goleador de la Copa de la UEFA, 3 veces de la liga holandesa y 1 vez de la liga serbia, amén de ser elegido 1 vez mejor jugador de la Eredivisie* neerlandesa.

Claudio Bravo*(33 años) ha vivido el mejor año de su carrera futbolística, tras haberse adjudicado un repóquer de títulos con el FC Barcelona: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2015. Además, ayudó a su país a ganar la primera Copa América de su historia, y podría seguir engordando su palmarés con el Barça en las próximas semanas. Con Chile, Bravo disputó también los dos últimos Mundiales y otras tres Copas América desde 2004. Tras haber ganado la liga chilena con el Colo Colo, el arquero se proclamó campeón de la segunda división española con la Real Sociedad. Después de ocho temporadas en el conjunto donostiarra, fichó por el grande blaugrana*.

Buru**(40 años) marcó la historia de la selección brasileña de fútbol playa participando en las seis primeras ediciones de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA. Con sus 35 goles en 32 partidos, ganó el título supremo en 2006, 2007, 2008 y 2009, además de quedar tercero en 2005 y subcampeón en 2011. Individualmente, Buru recibió la Bota de Oro y el Balón de Oro adidas en la edición de 2007.

Katie Bowen**(22 años) compitió con Nueva Zelanda en las Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ 2011 y 2015, en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2012 y en dos Copas Mundiales Femeninas Sub-17 de la FIFA (2008 y 2010). Bowen militó en las filas de Glenfield Rovers y North Carolina Tar Heels antes de iniciar su carrera profesional con el FC Kansas City.

