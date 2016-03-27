¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

27

Atsuto Uchida**(28 años) cumplió su sueño de disputar la Copa Mundial de la FIFA™ con Japón en Brasil 2014, donde jugó los 3 partidos de su selección hasta la eliminación tras la primera fase. También compitió en la Copa FIFA Confederaciones 2013, en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y en los Juegos Olímpicos de 2008. En 2011, alzó la Copa Asiática. Tras haber cosechado 3 ligas, 1 Copa del Emperador y 2 Supercopas de Japón con el Kashima Antlers, Uchida fichó por el Schalke 04, donde conquistó 1 Copa y 1 Supercopa de Alemania.

**

28

Steve Bull*(51 años) formó parte de la selección inglesa que participó en Italia 1990 pese a militar en un equipo de segunda división. En aquel Mundial, donde los Tres Leones *quedaron cuartos, el delantero disputó los 3 partidos de la primera fase y el de octavos de final. Tras sus comienzos en el Tipton Town, Bull pasó por el West Bromwich Albion antes de afianzarse en el Wolverhampton, donde jugó 13 campañas. Luego jugó una última temporada en el modesto Hereford United.

**

29

Junior Negao**(52 años) es una de las leyendas del fútbol playa, tras haber disputado las cuatro primeras Copas Mundiales de Beach Soccer de la FIFA con Brasil. Quedó tercero en la cita inaugural, antes de proclamarse campeón mundial en 2006, 2007 y 2008. Su balance en la competición es de 21 victorias y 2 empates, con 18 goles marcados. Tras retirarse, fue el seleccionador de Brasil en las dos últimas ediciones, obteniendo el tercer puesto en Tahití 2013 y una plaza de cuartofinalista en Portugal 2015.

**

30

Harold Lozano**(44 años) disputó con Colombia los Mundiales de Estados Unidos 1994 (donde metió 1 gol a Suiza) y Francia 1998. También ocupó la 3ª posición en las Copas América 1993 y 1995, si bien su participación en la edición de 1999 resultó más anecdótica. En 2003, representó a su país en la Copa Oro de la CONCACAF. Tras haber ganado 1 liga colombiana con el América de Cali, jugó sucesivamente en las filas de Palmeiras (Brasil), Club América (México) y Valladolid (España). Con el Mallorca, se adjudicó la Copa del Rey. Posteriormente, Lozano conquistó 1 liga mexicana con el Pachuca.

**

31

Karl-Heinz Schnellinger*(77 años) disputó con la RFA cuatro fases finales mundialistas seguidas: 1958 (donde quedó 4º), 1962, 1966 (donde llegó a la final) y 1970 (ocupando la 3ª plaza). Fue en el Colonia donde se consagró, ganando 1 Bundesliga*. Además, Schnellinger militó en el Roma, donde levantó la Copa de Italia, y en el AC Milan, cosechando 1 liga, 3 Copas de Italia, 1 Copa de Europa, 1 Copa Intercontinental y 2 Recopas de Europa. Individualmente, el defensa fue elegido 1 vez mejor jugador de su país y quedó tercero en la elección del Balón de Oro.

**

1

Robert Vittek**(34 años) ayudó a Eslovaquia a clasificarse para su primer Mundial en Sudáfrica 2010, donde contribuyó enormemente al pase de su selección a octavos de final tras marcar 4 tantos en 4 partidos. Tras sus comienzos en el Slovan de Bratislava, fichó por el Núremberg, donde ganó la liga de segunda división y la Copa de Alemania. Luego pasó sucesivamente por Lille, Ankaragücü, Trabzonspor e Istanbul, antes de volver al club de sus comienzos, donde ganó 1 liga eslovaca. Individualmente, Vittek fue elegido 1 vez mejor jugador eslovaco del año.

**

2