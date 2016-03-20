¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

20

Carsten Ramelow*(42 años) participó con Alemania en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™, donde perdió la final contra Brasil y jugó 5 de los 7 partidos de su país. Cuando era más joven, disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 1993. Tras cinco temporadas en segunda división con el Hertha de Berlín, Ramelow recaló en el Bayer Leverkusen, donde quedó subcampeón de la Bundesliga* en 4 ocasiones. Asimismo, perdió una final de la Copa de Alemania y otra de la Liga de Campeones de la UEFA, contra el Real Madrid.

21

Ali Daei*(47 años) es una leyenda viva del fútbol iraní, tras haber ayudado a su país a regresar a un Mundial en Francia 1998 y ser, con 35 goles en 51 presencias, el máximo goleador histórico de las Eliminatorias. En Francia jugó los 3 partidos hasta la eliminación en la primera fase, y luego disputó 2 encuentros más en Alemania 2006. A escala continental, Daei quedó 3º en la Copa Asiática 1996 (de la que fue el máximo goleador) y en la edición de 2004. En Irán, ganó la liga con el Persépolis, la Copa y la Supercopa con el Saba Battery, y una nueva liga con el Saipa. En el extranjero, defendió los colores del Al Sadd qatarí, del Al Shabab emiratí y de tres equipos alemanes: Arminia Bielefeld, Bayern de Múnich, (donde conquistó 1 Bundesliga* y 1 Copa de la Liga) y Hertha de Berlín. Como entrenador, el ex delantero ha dirigido a Saipa (donde conquistó 1 título liguero), Persépolis (donde alzó 2 Copas de Irán), Rah Ahan y Saba Qom. Como seleccionador de Irán, se adjudicó 1 campeonato de Asia occidental.

22

Oleg Kuznetsov**(53 años) disputó con la URSS los Mundiales de México 1986 e Italia 1990, así como la Eurocopa 1988, donde perdió la final contra Países Bajos. Con el Dinamo de Kiev, cosechó 3 ligas soviéticas, 2 Copas de la URSS y 1 Recopa de Europa. Con el Glasgow Rangers, ganó 4 ligas, 1 Copa de Escocia y 3 Copas de la Liga.

23

Jerzy Dudek*(43 años) defendió la portería del Liverpool durante la inolvidable final de la Liga de Campeones 2005 contra el AC Milan, en la que encadenó varias intervenciones épicas antes de imponerse en la tanda de penales. Con los Reds, también conquistó 1 Copa de Inglaterra, 1 Copa de la Liga, 1 Community Shield* y 1 Supercopa de Europa. En las filas del Feyenoord de Rótterdam, ganó 1 liga y 1 Supercopa de Holanda. Con el Real Madrid, cosechó 1 liga, 1 Copa y 1 Supercopa de España. Dudek participó en la clasificación de Polonia para el Mundial de 2002, donde jugó 2 partidos. Individualmente, fue elegido mejor futbolista de Polonia en 2000.

24

Benoît Assou-Ekotto**(32 años) ayudó a Camerún a clasificarse para los dos últimos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), y disputó un total de 5 partidos en ambas fases finales. Tras sus comienzos en el Lens, Assou-Ekotto fichó por el Tottenham. Luego de una cesión al Queens Park Rangers, regresó a Francia para vestir la camiseta del Saint-Étienne.

25

Álvaro Saborío**(34 años) disputó con Costa Rica el Mundial de 2006 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También participó en cinco Copas Oro de la CONCACAF y en una Copa América. Tras haber conquistado 2 ligas costarricenses, 1 Liga de Campeones de la CONCACAF y 1 Copa de la UNCAF con el Deportivo Saprissa (amén de ocupar la 3ª plaza en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2005), se marchó a Europa. Con la camiseta del Sion, levantó la Copa de Suiza, antes de ser cedido al Bristol City inglés y al Real Salt Lake estadounidense. Actualmente milita en el DC United.

26