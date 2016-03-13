¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

13

Giancarlo De Sisti*(73 años) participó con Italia en la Copa Mundial de la FIFA México 1970™, donde jugó 6 partidos y perdió la final contra Brasil. Dos años antes, ayudó a Italia a ganar su primera Eurocopa. Con el Roma, conquistó 1 Copa de Italia y 1 Copa de Ferias en 10 temporadas. Con el Fiorentina, De Sisti cosechó 1 Scudetto, *1 Copa de Italia y 1 Copa Mitropa en nueve campañas. Como entrenador, tomó las riendas de Fiorentina, Udinese y Ascoli.

**

14

Bruno Bellone*(54 años) contribuyó al primer título de Francia en la Eurocopa, en 1984, tras marcar el gol que sentenció la victoria en la final contra España. Además, disputó los Mundiales de 1982 (donde los Bleus *ocuparon el 4º puesto) y 1986 (donde quedaron en 3ª posición). Bellone pasó toda su carrera en su país, donde ganó 1 liga y Copa de Francia con el Mónaco. También militó en las filas de Cannes y Montpellier.

**

15

Paul Pogba*(23 años) se ha afianzado como una de las estrellas en alza del balompié durante los tres últimos años, tras haber ganado con Francia la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2013 y obtenido el Balón de Oro adidas del certamen. No tardó en hacerse sitio en la selección absoluta, con la que se clasificó para Brasil 2014 y fue distinguido como Jugador Joven Hyundai de esa cita mundialista. Tras haber hecho sus pinitos en la cantera del Manchester United, disputó los Campeonatos de Europa sub-17 y sub-19. El centrocampista solamente jugó 3 partidos con los Red Devils antes de fichar por el Juventus, donde se consagró. Con la Vecchia Signora*, ha ganado 3 ligas, 1 Copa y 2 Supercopas de Italia, y llegó a la final de la pasada Liga de Campeones de la UEFA. Actualmente cumple su cuarta temporada en la escuadra turinesa.

**

16

Édison Méndez**(37 años) puede presumir de haber contribuido a la primera clasificación de Ecuador para un Mundial, en Corea/Japón 2002. Allí marcó el gol de la primera victoria de su país en la competición, contra Croacia. Posteriormente, compitió en las ediciones de 2006 y 2014. A escala continental, participó en cuatro Copas América seguidas, entre 2001 y 2011. En el fútbol de clubes, Méndez ganó la liga ecuatoriana y la Copa Sudamericana con el Liga de Quito. También vistió las camisetas de Deportivo Quito, Emelec y El Nacional. En México, defendió los colores de Irapuato y Santos Laguna. Asimismo, pasó por las ligas brasileña (Atlético Mineiro), colombiana (Independiente Santa Fe) y holandesa, cuyo título ganó 2 veces con el PSV Eindhoven.

**

17

Álvaro Recoba*(40 años) fue un magnífico embajador del fútbol uruguayo durante su larga carrera. Ayudó a la Celeste a regresar a un Mundial en Corea/Japón 2002, donde metió 1 gol en la primera fase. Además, el delantero disputó la Copa FIFA Confederaciones 1997 y las Copas América 1997 y 2007. En Uruguay, militó en el Danubio y en el Nacional, donde ganó 2 ligas. Con el Inter de Milán, Recoba conquistó 2 Copas, 2 Supercopas y 2 Scudettos*, sin olvidar 1 Copa de la UEFA. En Italia, también defendió los colores de Venecia y Torino. Además, tuvo un breve paso por la liga griega con el Panionios.

**

18

Willy Sagnol**(39 años) jugó con Francia el Mundial de 2006 (donde perdió la final en los penales contra Italia) y conquistó 2 Copas Confederaciones (2001 y 2003). A escala continental, el lateral derecho disputó las Eurocopas 2004 y 2008. Cuando era más joven, participó en el Mundial sub-20 de 1997. Tras sus comienzos en el Saint-Étienne, Sagnol ganó 1 liga y 2 Supercopas de Francia con el Mónaco. Luego fichó por el Bayern de Múnich, donde cosechó 5 ligas, 4 Copas de Alemania, 2 Copas de la Liga, 1 Liga de Campeones y 1 Copa Intercontinental. Una vez colgadas las botas, entrenó a la selección francesa sub-21. Actualmente dirige al Girondins de Burdeos.

**

19