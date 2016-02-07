¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

7

Tsuneyasu Miyamoto**(39 años) participó con Japón en dos Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas (Corea/Japón 2002 y Alemania 2006), en las Copas FIFA Confederaciones 2003 y 2005, en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 1997 y en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 1993, sin olvidar los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. El zaguero fue uno de los principales artífices de la conquista de la Copa Asiática 2004. En sus 12 años con el Gamba Osaka, se adjudicó una liga japonesa. Posteriormente, ganó la liga austriaca con el Red Bull Salzburgo. Al cabo de tres años en Europa, regresó a Japón para defender los colores del Vissel Kobe.

**

8

Horst Eckel*(84 años) conquistó el primer Mundial de la República Federal de Alemania en Suiza 1954, donde jugó los 6 partidos de su país. Cuatro años después, ocupó la 4ª posición en Suecia. Eckel es uno de los jugadores emblemáticos en la historia del Kaiserslautern, al que ayudó a ganar sus 2 primeras Bundesligas*. También vistió la camiseta del Röchling Völklingen, al que pasó a entrenar una vez colgadas las botas.

**

9

Anderson Polga**(37 años) puede estar orgulloso de haber competido en Corea/Japón 2002, donde ganó el quinto título mundial de Brasil y jugó 2 partidos. Tras haber cosechado 2 Campeonatos Gaúchos y 1 Copa de Brasil con el Grêmio, fichó por el Sporting de Lisboa, donde ganó 2 Copas y 2 Supercopas de Portugal, amén de perder la final de la Copa de la UEFA frente al CSKA de Moscú. Tras nueve campañas en la capital portuguesa, regresó a Brasil para militar en el Corinthians, donde levantó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2012.

**

10

Gabri**(37 años) perteneció a la joven generación dorada del fútbol español que conquistó el Mundial sub-20 de Nigeria 1999. Allí disputó los 7 partidos de su selección y metió 3 goles (2 contra Brasil y 1 en la final contra Japón). Al año siguiente, se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney. Tras formarse en el FC Barcelona, cosechó 2 ligas, una Supercopa de España y una Liga de Campeones de la UEFA con el primer equipo azulgrana. Luego fichó por el Ajax de Ámsterdam, donde levantó 2 Copas y 2 Supercopas de Holanda. El centrocampista probó suerte a continuación en el Umm Salal qatarí, antes de pasar por dos conjuntos suizos: Sion y Lausana.

**

11

Ricardo**(40 años) acudió con Portugal a dos Mundiales seguidos: Corea/Japón 2002 (donde calentó banquillo) y Alemania 2006 (donde defendió la portería de su país en todos los encuentros y ocupó la 4ª posición). También disputó las Eurocopas 2004 (donde perdió la final contra Grecia) y 2008. Fue en el Boavista donde se reveló, adjudicándose una liga, una Copa y una Supercopa de Portugal. Posteriormente, conquistó una Copa de Portugal y quedó subcampeón de la Copa de la UEFA con el Sporting de Lisboa. Tras pasar por el Betis y el Leicester City, regresó a su país para concluir su carrera en el Vitoria de Setúbal y el Olhanense.

**

12

Hong Myungbo**(47 años) se convirtió en una de las figuras míticas del fútbol surcoreano tras haber disputado cuatro Mundiales seguidos: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea/Japón 2002, con un balance de 2 goles en 16 partidos. También compitió en la Copa Confederaciones 2001 y quedó 3º en la Copa Asiática 2000. Con el Pohang Steelers, Hong cosechó una liga, una Copa de la Liga, una Copa de la República de Corea y una Liga de Campeones asiática. Con el Kashiwa Reysol, alzó la Copa de la Liga japonesa. También militó en el Galaxy de Los Ángeles. Como entrenador, dirigió a la República de Corea en el Mundial sub-20 de 2009 y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Posteriormente, el ex defensa fue nombrado seleccionador de la absoluta, con la que disputó Brasil 2014. Actualmente entrena al Hangzhou Greentown chino.

**

13