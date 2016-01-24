¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

24

Luis Suárez*(29 años) permitió al Liverpool encaramarse al liderato de la Premier League 2013/14, antes de perder el título in extremis. Aun así, el delantero uruguayo fue el máximo goleador liguero y, empatado con Cristiano Ronaldo, de toda Europa; así como el mejor jugador de la liga inglesa en esa cuarta y última temporada con los Reds (dos años antes, había ganado la Copa de la Liga). Luego fichó por el FC Barcelona, donde ya en 2015 acumuló un repóquer de títulos (Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones de la UEFA, Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en la que fue el mejor jugador y el máximo goleador). Además, Suárez contribuyó al regreso de Uruguay a una semifinal de la Copa Mundial de la FIFA™ en Sudáfrica 2010, y también compitió en Brasil 2014. A escala continental, levantó la Copa América 2011, donde fue el mejor jugador. Este goleador excepcional también disputó la Copa FIFA Confederaciones 2013, así como el Mundial sub-20 de 2007 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En sus comienzos, tras haber conquistado la liga uruguaya con el Nacional, ganó la liga y la Copa de Holanda con el Ajax de Ámsterdam, amén de erigirse un año en el máximo artillero y el mejor jugador de la Eredivisie*.

25

Xavi**(36 años) está culminando una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol mundial, que inició en la cantera del FC Barcelona. Tras ganarse su puesto en el primer equipo azulgrana, se convirtió en una leyenda del Camp Nou, cosechando 8 ligas, 3 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 4 Ligas de Campeones, 2 Supercopas de Europa y 2 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA. Como internacional con España, concluyó su carrera en Brasil 2014 tras haber disputado las ediciones mundialistas de 2002 y 2006, y haberse proclamado campeón en 2010. Además, el centrocampista ocupó la 3ª posición en la Copa Confederaciones 2009, y la 2ª en 2013. En su adolescencia, Xavi participó en el Mundial sub-17 de 1997 y ganó el Mundial sub-20 de 1999. Asimismo, alcanzó la final del Torneo Olímpico de Fútbol 2000, y ganó las Eurocopas 2008 y 2012. Actualmente milita en el Al Sadd qatarí.

26

Pia Wunderlich**(41 años) marcó la historia del fútbol femenino alemán disputando tres Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™: 1995 (donde quedó subcampeona), 1999 y 2003 (donde conquistó el título). Tras haber participado en los Juegos Olímpicos de 1996, se colgó la medalla de bronce en Atenas 2004. Wunderlich también se adjudicó 4 Eurocopas seguidas. Con el FFC Fráncfort, cosechó 6 ligas, 7 Copas de Alemania, 3 Copas de Futsal y 3 Ligas de Campeones.

27

Ruben Amorim**(31 años) se hizo un sitio en la selección de Portugal para jugar los dos últimos Mundiales: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Previamente, había disputado el Campeonato de Europa sub-21. Tras sus comienzos en Os Belenenses, cosechó 3 ligas, 1 Copa, 5 Copas de la Liga y 1 Supercopa de Portugal con el Benfica. Entre medias, el equipo lisboeta lo cedió al Sporting Braga, donde alzó la Copa de la Liga. El pasado agosto, recaló en el Al Wakrah qatarí.

28

Aya Miyama**(31 años) participó con Japón en los cuatro últimos Mundiales Femeninos: 2003, 2007, 2011 (donde ganó el título) y 2015 (donde quedó subcampeona y recibió el Balón de Bronce adidas). También disputó los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, colgándose la medalla de plata en esa última edición. A escala continental, Miyama levantó la Copa Asiática 2014, de la que fue elegida mejor jugadora, y ocupó la 3ª plaza en las ediciones de 2008 y 2010. También en 2010, se colgó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos. En el plano individual, ha sido elegida 3 veces mejor jugadora asiática. Miyama milita actualmente en el Okayama Yunogo japonés, tras haber vestido las camisetas de Los Ángeles Sol y de Saint Louis Athletica en Estados Unidos. Este 2016 lo empezó quedando segunda en la elección de la Jugadora Mundial de la FIFA, por detrás de la estadounidense Carli Lloyd.

29

Kim Dong-Jin**(34 años) participó con la República de Corea en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, así como en la Copa Asiática 2007, donde ocupó la 3ª posición. En 2004 y 2008, tuvo el honor de representar a su país en los Juegos Olímpicos. Tras haber ganado la liga, la Copa y la Copa de la Liga con el FC Seúl, fichó por el Zenit de San Petersburgo, donde conquistó 1 liga, 1 Supercopa de Rusia, 1 Copa de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Tras volver a Asia, defendió los colores del Hangzhou Greentown chino y del Muangthong United tailandés.

30