¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!
**
3
Claudio Maldonado**(36 años) se colgó con Chile la medalla de bronce en el Torneo Olímpico de Fútbol de Sydney 2000, tras haber disputado la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 1997. En 2001, representó a su país en la Copa América. Maldonado también participó en tres fases de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™; la última en la edición de 2010 (en la que Chile regresó a la máxima competición futbolística). Tras haber ganado la liga chilena con el Colo Colo, el centrocampista recaló en el São Paulo, donde se adjudicó 2 Campeonatos Paulistas. Con el Cruzeiro conquistó la liga brasileña y el Campeonato Mineiro, antes de cosechar otros 2 Campeonatos Paulistas con el Santos. Tras un paso por el Fenerbahçe turco, ganó 1 liga brasileña y 1 Campeonato Carioca con el Flamengo. Posteriormente, Maldonado jugó varios meses en el Corinthians, donde levantó la Recopa Sudamericana antes de regresar al Colo Colo.
**
4
Jung Sungryong**(31 años) participó con la República de Corea en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, así como en la Copa Asiática 2011, donde ocupó la 3ª plaza. Más recientemente quedó subcampeón en la edición de 2015, aunque no llegó a jugar. El guardameta disputó también los Torneos Olímpicos de Fútbol de Pekín 2008 y Londres 2012, y se colgó la medalla de bronce en la cita londinense. Tras sus comienzos en el Pohang Steelers, donde ganó la liga surcoreana, conquistó la Liga de Campeones asiática y disputó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010 con el Seongnam Ilhwa Chunma. Luego se marchó al Suwon Bluewings.
**
5
Glenn Strömberg**(56 años) participó con Suecia en el Mundial de Italia 1990, donde metió 1 gol a Escocia, aunque no pudo superar la liguilla de grupos. Tras haber cosechado 1 liga, 1 Copa de Suecia y 1 Copa de la UEFA con el IFK Göteborg, conquistó 2 ligas y 1 Supercopa de Portugal en su paso por el Benfica. El centrocampista, que concluyó su carrera en el Atalanta de Bérgamo, fue elegido 1 vez mejor jugador sueco.
**
6
Manfred Kaltz**(63 años) participó con la República Federal de Alemania en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982 (donde cayó en la final ante Italia). A escala continental, también quedó subcampeón en la Eurocopa 1976, antes de ganar el título en 1980. Tras formarse en el Hamburgo, cosechó allí 3 ligas, 1 Copa de Alemania, 1 Copa de la Liga, 1 Copa de Europa y 1 Recopa de Europa, amén de disputar una final de la Copa de la UEFA. Tras dos breves experiencias en Francia con Girondins de Burdeos y Mulhouse, regresó al Hamburgo para concluir allí su carrera.
**
7
Eden Hazard**(25 años) ayudó a Bélgica a regresar a un Mundial en Brasil 2014, donde disputó los 5 partidos de su país hasta la eliminación en cuartos de final. Cuando era más joven, participó en el Mundial sub-17 de 2007. Tras obtener un doblete Copa-liga en cinco temporadas con el Lille, el prodigioso cerebro fichó por el Chelsea, donde ya ha ganado 1 liga, 1 Copa de la Liga y 1 Liga Europa. También disputó el Mundial de Clubes 2012, donde perdió la final. Actualmente, Hazard cumple su cuarta campaña en Stamford Bridge.
**
8
David Silva*(30 años) ganó con España el Mundial de 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012. Por desgracia, también fue partícipe del fiasco de Brasil 2014. En la Copa FIFA Confederaciones, Silva ocupó la 3ª posición en 2009 y la 2ª en 2013. En los albores de su carrera, disputó el Mundial sub-17 de 2003, donde quedó subcampeón y se adjudicó el Balón de Bronce adidas. Luego compitió en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2005. Tras formarse en el Valencia, fue cedido al Eibar y al Celta de Vigo, pero acabó haciéndose un sitio en el conjunto ché, donde levantó la Copa del Rey. Después se marchó al Manchester City, donde ya ha cosechado 2 ligas, 1 Copa de la Liga y 1 Community Shield*.
**
9
Ebi Smolarek**(35 años) puede presumir de haber disputado los 3 partidos de Polonia en el Mundial de Alemania 2006, antes de jugar otros 3 encuentros en la Eurocopa 2008. Tras sus comienzos en el Feyenoord de Rótterdam, donde levantó la Copa de la UEFA, militó sucesivamente en Borussia Dortmund, Racing de Santander, Bolton Wanderers, Kavala (Grecia), Polonia de Varsovia, Al Khor (Qatar) y ADO de La Haya, antes de colgar las botas en su país con el Jagiellonia Bialystok. En el plano individual, Smolarek fue elegido 3 años seguidos mejor jugador polaco.