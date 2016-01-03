¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Claudio Maldonado**(36 años) se colgó con Chile la medalla de bronce en el Torneo Olímpico de Fútbol de Sydney 2000, tras haber disputado la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 1997. En 2001, representó a su país en la Copa América. Maldonado también participó en tres fases de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™; la última en la edición de 2010 (en la que Chile regresó a la máxima competición futbolística). Tras haber ganado la liga chilena con el Colo Colo, el centrocampista recaló en el São Paulo, donde se adjudicó 2 Campeonatos Paulistas. Con el Cruzeiro conquistó la liga brasileña y el Campeonato Mineiro, antes de cosechar otros 2 Campeonatos Paulistas con el Santos. Tras un paso por el Fenerbahçe turco, ganó 1 liga brasileña y 1 Campeonato Carioca con el Flamengo. Posteriormente, Maldonado jugó varios meses en el Corinthians, donde levantó la Recopa Sudamericana antes de regresar al Colo Colo.

Jung Sungryong**(31 años) participó con la República de Corea en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, así como en la Copa Asiática 2011, donde ocupó la 3ª plaza. Más recientemente quedó subcampeón en la edición de 2015, aunque no llegó a jugar. El guardameta disputó también los Torneos Olímpicos de Fútbol de Pekín 2008 y Londres 2012, y se colgó la medalla de bronce en la cita londinense. Tras sus comienzos en el Pohang Steelers, donde ganó la liga surcoreana, conquistó la Liga de Campeones asiática y disputó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2010 con el Seongnam Ilhwa Chunma. Luego se marchó al Suwon Bluewings.

Glenn Strömberg**(56 años) participó con Suecia en el Mundial de Italia 1990, donde metió 1 gol a Escocia, aunque no pudo superar la liguilla de grupos. Tras haber cosechado 1 liga, 1 Copa de Suecia y 1 Copa de la UEFA con el IFK Göteborg, conquistó 2 ligas y 1 Supercopa de Portugal en su paso por el Benfica. El centrocampista, que concluyó su carrera en el Atalanta de Bérgamo, fue elegido 1 vez mejor jugador sueco.

Manfred Kaltz**(63 años) participó con la República Federal de Alemania en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982 (donde cayó en la final ante Italia). A escala continental, también quedó subcampeón en la Eurocopa 1976, antes de ganar el título en 1980. Tras formarse en el Hamburgo, cosechó allí 3 ligas, 1 Copa de Alemania, 1 Copa de la Liga, 1 Copa de Europa y 1 Recopa de Europa, amén de disputar una final de la Copa de la UEFA. Tras dos breves experiencias en Francia con Girondins de Burdeos y Mulhouse, regresó al Hamburgo para concluir allí su carrera.

Eden Hazard**(25 años) ayudó a Bélgica a regresar a un Mundial en Brasil 2014, donde disputó los 5 partidos de su país hasta la eliminación en cuartos de final. Cuando era más joven, participó en el Mundial sub-17 de 2007. Tras obtener un doblete Copa-liga en cinco temporadas con el Lille, el prodigioso cerebro fichó por el Chelsea, donde ya ha ganado 1 liga, 1 Copa de la Liga y 1 Liga Europa. También disputó el Mundial de Clubes 2012, donde perdió la final. Actualmente, Hazard cumple su cuarta campaña en Stamford Bridge.

David Silva*(30 años) ganó con España el Mundial de 2010 y las Eurocopas 2008 y 2012. Por desgracia, también fue partícipe del fiasco de Brasil 2014. En la Copa FIFA Confederaciones, Silva ocupó la 3ª posición en 2009 y la 2ª en 2013. En los albores de su carrera, disputó el Mundial sub-17 de 2003, donde quedó subcampeón y se adjudicó el Balón de Bronce adidas. Luego compitió en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2005. Tras formarse en el Valencia, fue cedido al Eibar y al Celta de Vigo, pero acabó haciéndose un sitio en el conjunto ché, donde levantó la Copa del Rey. Después se marchó al Manchester City, donde ya ha cosechado 2 ligas, 1 Copa de la Liga y 1 Community Shield*.

