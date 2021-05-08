Entre exaltación y frustración

EL RESUMEN DE LA JORNADA – Bélgica resurgió en el Grupo E imponiendo su autoridad frente a la República de Irlanda. Los Diablos Rojos rubricaron su primera victoria en una Eurocopa en 16 años. El Grupo F, entretanto, dictó su tercer y cuarto veredictos con un frustrante reparto de puntos para Islandia ante Hungría y un nuevo mal resultado de Portugal, esta vez contra Austria. FIFA.com repasa lo más destacado de los tres encuentros disputados este sábado 18 de junio.

Resultados Bélgica 3-0 República de Irlanda Islandia 1-1 Hungría Portugal 0-0 Austria

El análisis Tras su fiasco colectivo contra Italia (0-2), Bélgica remontó el vuelo frente a la República de Irlanda (3-0) gracias, entre otros, a dos de sus figuras que menos se lucieron en su primer compromiso: Romelu Lukaku y Kevin de Bruyne. El primero marcó dos tantos; el segundo recuperó precisión en su juego y añadió un nuevo pase de gol a su colección. A su vez, Axel Witsel, elegido mejor jugador del partido, aprovechó un centro de Thomas Meunier para anotar el segundo tanto de los Diablos Rojos. Los irlandeses, que se habían mostrado bastante entonados y ofensivos contra Suecia (1-1), se vieron reducidos al papel de meros espectadores en el segundo tiempo, después de haberse defendido en bloque en el primero.

Islandia firmó ante Hungría su segundo 1-1 en su segundo partido en una Eurocopa, tras su plausible bautismo de fuego contra Portugal. Pero aunque el resultado fuese el mismo, el regusto fue más amargo. La receta, eso sí, no cambió: los islandeses dejaron el control del balón a su rival, apostando a cambio por una reconversión ofensiva rápida y eficaz. La fórmula funcionó frente a una Hungría volcada en ataque pero con problemas frente al muro nórdico. Y la euforia se apoderó incluso de los islandeses cuando Gylfi Sigurdsson convirtió una pena máxima poco antes del descanso. Sin embargo, sus ánimos decayeron a escasos minutos del final, cuando un autogol de Birkir Saevarsson puso fin al cerco magiar a la portería de Islandia.

Un tiro al poste de Nani, otro de Cristiano Ronaldo al lanzar un penal, y una avalancha de ocasiones que terminaron en los guantes de Robert Almer: Portugal volvió a jugar con los nervios de sus aficionados frente a Austria (0-0). Los lusos lo intentaron todo, pero a la hora de definir pecaron un poco de imprecisión, precipitación o, simplemente, tuvieron mala fortuna. Entretanto, una Austria aplicada plantó resistencia ante una Selecção más fuerte técnicamente y sólo remató una vez a la portería portuguesa, con un disparo de Stefan Ilsanker. A base de sudor, Austria se ganó el derecho a soñar con la clasificación para octavos. Portugal aún puede despertar en su último partido y obtener el primer puesto del Grupo F doblegando a Hungría.

El momento destacado Bélgica se expresa mejor con espacios. Italia privó a los Diablos Rojos de esos huecos durante casi 90 minutos, pero Irlanda sólo aguantó un periodo. En el primer tiempo, los pupilos de Marc Wilmots rondaron el cerrojo irlandés sin encontrar la llave, exceptuando, si acaso, una volea de Eden Hazard. Su monopolio del balón resultaba estéril frente a una defensa reagrupada. Tras el descanso, los belgas salieron muy concentrados para afrontar el segundo acto y, sobre todo, supieron aprovechar los espacios que les dejó Irlanda; Lukaku el primero. Su primer tanto fue un contraataque de libro: Thomas Vermaelen robó un balón directamente para el delantero, quien sirvió a De Bruyne antes de iniciar una carrera de 75 metros. Y cuando el propio jugador del Manchester City le asistió en horizontal, Lukaku, al borde del área, definió con un remate raso lleno de sangre fría.

Números que hablan 128: Como las veces que ha sido internacional Cristiano Ronaldo con Portugal. El jugador de 31 años inició su serie el 20 de agosto de 2003 contra Kazajstán, y este sábado batió el récord de Luis Figo (127) contra Austria.

Hemos oído… “Siempre me ha gustado el fútbol en el que se crean ocasiones, pero hemos estado imprecisos. Hemos dominado pero sin tener ocasiones muy claras, e Islandia ha defendido bien. El pueblo húngaro sigue viviendo un poco en el pasado: hay que dar tiempo a estos jugadores. Hay mucha euforia ahora mismo. Hace falta desarrollar nuestro equipo con vistas al Mundial”. *Bernd Storck, seleccionador de Hungría***