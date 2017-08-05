Entre despedidas y retos para hacer historia

"Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos. tqm". Lionel Messi, con este mensaje y un vídeo de imágenes de ellos dos juntos en el Barcelona, despidió a Neymar en su cuenta de Instagram.

"Mi deseo de venir a París fue porque buscaba un nuevo reto y no por falta de protagonismo o porque me sentía incómodo. No es lo que quiero. No lo he buscado en mi vida. Busco títulos y nuevos retos”. El brasileño Neymar, durante su presentación en el PSG francés.

"En el fútbol, como en la vida, debemos vencer al resultadismo". El seleccionador uruguayo Óscar Tabárez, a la revista Garganta Poderosa.

"Creo que tiene un poco de temor por la posibilidad de superarle y marcar más goles, pero no lo sé. Veremos lo que pasa en Rusia. Con mi carácter seguro que lo intentaré. Ya lo veremos". El atacante alemán Thomas Mueller sobre la posibilidad de superar a Miroslav Klose y convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial.

"Como capitana tengo el privilegio de contribuir con mi voto a elegir a la mejor jugadora del mundo, pero a veces no me decanto necesariamente por la opción que pueda parecer más obvia. En mi opinión, para ser la mejor del mundo, una jugadora tiene que reunir muchas características diferentes. Debe ser una futbolista completa, lo cual no significa necesariamente que tenga que marcar todos los goles o llevarse toda la gloria". La norteamericana Carli Lloyd, anadora de la primera edición del Premio The Best a la jugadora de la FIFA en 2016, en entrevista a FIFA.com.

*"Estamos trabajando muy duro, sobre todo los primeros días. A veces Zidane parece alemán por lo que nos ha hecho trabajar". *El alemán Toni Kroos y el estilo de su entrenador francés.

"No es cuestión de suerte. No es solo una cuestión de habilidad. Jodie Taylor tiene una obsesión con marcar goles y estamos muy, muy orgullosos de ella". Mark Sampson, seleccionador inglés luego de que un gol de Taylor las clasificara a las semifinales de la Euro femenina dejando fuera a Francia.

"Es uno de mis mejores amigos y siempre los quiero a mi lado, pero no puedo interferir en su decisión. Sólo quiero que mi amigo sea feliz donde sea, aunque obviamente si es aquí, mucho mejor. Le he dicho una cosa: sé valiente, el mundo es de los valientes". El defensor brasileño Dani Alves preguntado por la posible llegada de Neymar al PSG antes de su fichaje.

*"No debemos perder la humildad con lo que nos mantuvimos en estos años. El hecho de haber sido competitivos y exitosos en gran parte fue por la humildad que tuvimos para actuar y vivir". Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, analizando en conferencia de prensa la clave de su éxito al mando de los Millonarios. "Es difícil convencer a buenos jugadores para que vengan y luego estén en el banquillo. Ahí empiezan los problemas. Si vas a por un delantero te dirán que para qué le quieres, si va a ir al banquillo porque ya tienes a Harry Kane y no van a poder competir con él".* El preparador argentino Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham, y una conversación con el punta español Álvaro Morata antes de firmar por el Chelsea.