El señor de los regates y el rey de los tiros libres

Dos caños en dos segundos

Tras los pasos de un tío abuelo

Un campeonato inmaculado en El Salvador

100

regates exitosos es el registro alcanzado por Neymar, primer jugador que lo logra en una de las cinco grandes ligas europeas. Siguen al número 10 del París Saint-Germain en este apartado Lionel Messi (89), Eden Hazard (67), Nabil Fekir (58) y Florian Thauvin (55).

14

lanzamientos de falta directos ha transformado Miralem Pjanic en la Serie A después de su exquisito tiro con el Juventus en casa del Bolonia, más que ningún otro jugador en los diez últimos años. El centrocampista internacional bosnio tiene aún tiempo de situarse entre los cinco mejores de la especialidad, actualmente Gianfranco Zola (20), Roberto Baggio (20), Alessandro Del Piero (22), Andrea Pirlo (23) y Sinisa Mihajlovic (28).

81

años después de que un Vente marcase por primera vez con el Feyenoord —Leen Vente firmó el primer tanto del estadio De Kuip en 1937—, un segundo miembro de la familia vio puerta con el club. Dylan Vente, de 18 años, no anotó en el mismo estadio, pero, curiosamente, su gol fue un calco del materializado entonces por el hermano de su abuelo: un remate de cabeza libre de marca a seis metros del arco con el que batió la meta de su rival local, el Sparta.

0

partidos perdió Alianza este temporada en la que terminó ganando el Apertura salvadoreño, algo que no había logrado ningún equipo en los últimos veinte años (con 16 victorias y 11 empates). Santa Tecla registró siete derrotas antes de ganar el Clausura anterior.

5

trofeos en un mismo año natural ha conseguido el Real Madrid, por primera vez en sus 115 años de historia. El noveno gol de Cristiano Ronaldo en ocho finales con el equipo bastó para doblegar al Grêmio y convertir a los madridistas en el primer conjunto que conquista dos Copas Mundiales de Clubes de la FIFA consecutivas. Zinedine Zidane ha alzado ya ocho trofeos al frente del Real Madrid, algo que únicamente mejora otro técnico merengue, Miguel Muñoz, que ganó 14 entre 1959 y 1974.

2

veces en dos segundos: es el increíble tiempo en el que dos jugadores del Barcelona hicieron un caño a Carles Gil. Lionel Messi —cómo no— introdujo el balón entre las piernas del centrocampista del Deportivo para enviárselo a Jordi Alba, quien, con su primer toque, volvió a hacer un túnel al mismo jugador para ceder el esférico a Andrés Iniesta.

69

partidos sin perder en un torneo nacional: es la asombrosa secuencia del Celtic con la que acabó, y de qué manera, el Hearts, imponiéndose 4-0. Los Bhoys no perdían ante un equipo escocés desde mayo de 2016, y también habían marcado en todos sus compromisos contra adversarios de su país desde que Brendan Rodgers se hizo cargo del equipo, ese mismo mes.

9