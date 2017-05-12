El pentacampeón de la pentacampeona

Los goles de caño pusieron la chispa el lunes en Londres

Dos artilleros de 17 años causan sensación en tierras croatas

Gloria para un club brasileño y para laSeleção de fútbol playa

13

intentos necesitó Arsène Wenger para ganar su duelo en los banquillos con José Mourinho por primera vez en la Premier League. La victoria por 2-0 del Arsenal puso fin a la racha de 25 encuentros invicto (récord del club en una misma campaña liguera) que llevaba el Manchester United.

35

victorias seguidas encadenó Brasil para poner fin a una espera de ocho años sin levantar el trofeo de la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA. LaSeleção, que conquistó 4 de las 5 primeras ediciones del certamen, fracasó por última vez en los cuartos de final de 2015, donde cayó en la prórroga por 6-5 ante Rusia. El guardameta Mao contribuyó a una histórica victoria por 6-0 sobre Tahití, ya que ninguna selección había logrado mantener su portería a cero en la final hasta ahora –y ninguna se ha impuesto tampoco por una diferencia mayor–. El arquero de 38 años, además, amplió su récord de partidos jugados en la competición a 46, y se convirtió en el primer jugador en ganar cinco Mundiales de fútbol playa.

3

goles por debajo de las piernas del portero marcó el Chelsea contra el Middlesbrough el lunes, convirtiéndose en el primer equipo que lo consigue en la historia de la Premier League. Diego Costa abrió el marcador batiendo de esa forma a Brad Guzan; Marcos Alonso hizo lo propio con el segundo tanto, y Nemanja Matic los imitó para sellar un triunfo por 3-0. Cesc Fábregas sirvió el último gol, convirtiéndose en el primer jugador de la historia que registra al menos una decena de asistencias en 6 temporadas de la liga inglesa (Ryan Giggs y Wayne Rooney lo han hecho en 5). De paso, el Chelsea se erigió en el tercer club que alcanza las 300 victorias en la Premier Leaguetras el Manchester United y el Arsenal.

50%

es el porcentaje de encuentros del Atlético de Madrid en la presente Liga que marchaban con 0-0 al descanso.

33

victorias seguidas en casa es la racha récord del Juventus en la Serie A que concluyó con un 1-1 frente a su eterno rival, el Torino.

7

goles sin recibir ninguno en contra endosó Francia a Islas Feroe para registrar la victoria más abultada en la historia de los Campeonatos de Europa sub-17. Dicha goleada superó al 6-0 de Dinamarca a Finlandia en 2002 y al 7-1 de España a Luxemburgo en 2006. Amine Gouiri firmó tres dianas contra los feroeses. Otro artillero enrachado en el torneo, clasificatorio para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA del próximo octubre, está siendo Jann-Fiete Arp. El 9 de Alemania hizo un triplete en 12 minutos contra Bosnia-Herzegovina, y otro en 34 minutos en el contundente 7-0 a la República de Irlanda. Esa paliza, que igualó el mencionado récord de Francia, ayudó a los germanos a sumar la mayor cantidad de goles en una fase de grupos de cualquier competición masculina de la UEFA (15).

15

goles en la Eredivisie totaliza Kasper Dolberg, convirtiéndose en el primer adolescente del Ajax de Ámsterdam que alcanza esa cifra desde Patrick Kluivert (el padre de Justin, que ha dado varias asistencias al danés) en el curso 1995/96.

60

metros: a esa distancia de la portería recibió el balón Rodinei el domingo, antes de que el suplente del Flamengo sellara el triunfo por 2-1 sobre el Fluminense con el último remate del Campeonato Carioca 2017. Sorprendentemente, era la primera final en 22 años entre los dos equipos más laureados de la competición. El Flu, que había perdido en la ida por 0-1, fue ganando casi todo el partido hasta que llegó el empate tardío de Paolo Guerrero.