El "abuelo" récord y el equipo de Babel

años es la edad a la que Zé Roberto se convirtió el pasado domingo, por amplio margen, en el jugador más veterano de la historia que gana el Campeonato Brasileiro . El único brasileño integrante del once estelar de la FIFA en Alemania 2006 batió el récord de Manga, que tenía 39 cuando mantuvo su puerta a cero a la victoria del Internacional de Elías Figueroa, Falcão, Valdomiro y Dadá Maravilha sobre el Corinthians en la final de 1976. El jugador de campo más viejo que había alzado antes el trofeo era Júnior, que tenía 38 cuando marcó con el Flamengo en los dos partidos del choque por el título de 1992. Zé Roberto empezó su carrera como lateral izquierdo con el Portuguesa en 1994, año en que Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição, Mazinho, Zinho, Rivaldo, Edmundo y Evair condujeron al Palmeiras a la conquista del título de la máxima categoría, que no volvería a lograr hasta ahora. Y, después de desempeñarse como extremo, centrocampista ofensivo y mediocentro en sus etapas en Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich y Hamburgo, volvió al lateral izquierdo para ayudar a O Verdão a encabezar en solitario el palmarés de la liga brasileña, con nueve trofeos (compartía el anterior mejor registro con el Santos).

horas y 28 minutos: es el tiempo que permaneció el delantero de los Tigres André-Pierre Gignac sin marcar en una jugada con la pelota en movimiento, hasta que puso fin a su sequía a lo grande. El único tanto del francés, de 30 años, durante este periodo había llegado de penal, contra Puebla, a mediados de septiembre. Pero el sábado firmó una tripleta en el 5-0 de Tigres sobre Pumas. Su equipo accedió así a las semifinales de la Liguilla, y en el partido de ida anotó el único gol del 1-0 de los hombres de Ricardo Ferretti ante el León. Ninguna de las cuatro dianas materializadas por el ex del Marsella en cuatro días se produjo a balón parado.

goles en los 12 últimos partidos del Anderlecht fueron obra de Lukasz Teodorczyk. El ariete internacional polaco, de 25 años y cedido por el Dinamo de Kiev, únicamente dejó de perforar la meta contraria en uno de ellos. Teodorczyk no tardó más que 58 segundos en marcar de cabeza el gol que inauguró el casillero en casa este domingo, ante el Mouscron, y el Anderlecht acabaría ganando por 7-0, su primera victoria en cuatro partidos de la primera división belga y la más abultada desde que Mbark Boussoufa y Dieumerci Mbokani marcaron sendas tripletas en el 8-1 sobre el Beveren de mayo de 2007.

nacionalidades figuraban en el equipo del Palermo que comenzó la segunda parte de su encuentro ante el Lazio este domingo. ARY de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Eslovenia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza estaban representadas a través de Ilija Nestorovski, Mato Jajalo, Bruno Henrique, Ivaylo Chochev, Giancarlo González, Josip Posavec, Sinisa Andelkovic, Edoardo Goldaniga, Haitam Aleesami, Oscar Hiljemark y Michel Morganella respectivamente. Cuando Goldaniga fue sustituido por el neerlandés Ouasim Bouy a los pocos minutos de ese periodo, el cuadro siciliano seguía alineando a once jugadores de nacionalidades distintas, pero ninguno de ellos era italiano. Ese mismo día, en cambio, el Sassuolo se convirtió en el primer equipo de la actual temporada de la primera división de Italia que jugaba con un once titular totalmente italiano. Y lograría un prometedor empate a 1-1 en Nápoles. La diversidad, sin embargo, no ayudó al Palermo: un gol del serbio Sergej Milinkovic-Savic le infligió una séptima derrota consecutiva en la Serie** A, por primera vez en su historia.