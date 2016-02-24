The Strongest, fin a 34 años de espera

Sequías que llegaron a su fin gracias a un argentino y un peso pesado de Bolivia destacan en el habitual resumen estadístico de FIFA.com, junto con récords batidos en la costa occidental de Australia y en el levante español.

10

horas y 11 minutos tardó Lionel Messi en batir al fin una meta defendida por Petr Cech. El número 10 del Barcelona había sido incapaz de marcar en seis partidos con el checo bajo los tres palos del Chelsea, y estaba a 19 minutos de prolongar esa sequía en el norte de Londres cuando Neymar se lanzó a atrapar un despeje de Gerard Piqué dentro de su propio campo. Apenas nueve segundos más tarde, tras un túnel de Suárez y una astuta asistencia de Neymar, Messi inauguró el casillero. A continuación, otra rápida estadística golpeó al Arsenal: a los 47 segundos de entrar en juego, Mathieu Flamini cometió un penal por zancadillear al velocísimo Messi. El propio argentino se encargaría de lanzarlo y de poner el 0-2 definitivo. La Pulga** suma ya 16 goles en todas las competiciones en 2016, más que ningún otro jugador de las ligas de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España.

34

años y 48 partidos después de su última victoria a domicilio en la Copa Libertadores, The Strongest repitió esa gesta, y nada menos que ante un tricampeón del torneo. Tras imponerse por 1-2 a sus compatriotas del Jorge Wilstermann en la edición de 1982, el club más antiguo de Bolivia que permanece en activo había perdido 41 encuentros y empatado otros siete lejos de su cancha, y pocos esperaban que acabase con esa secuencia ante un São Paulo que había ganado sus cinco últimos compromisos como local de la Copa Libertadores sin recibir goles. Sin embargo, un tanto de cabeza en la segunda parte de Matías Alonso, que no tendría réplica, sirvió para dar a Mauricio Soria su primer triunfo al frente de The Strongest.

5

goles por primera vez en el primer tiempo de un partido de la UEFA Europa** League fueron los que consiguió el Valencia el pasado jueves. Y, sorprendentemente, en todos ellos participó Santi Mina, autor de dos tantos y tres asistencias antes del minuto 35 de juego. Rodrigo Moreno pondría posteriormente el 6-0 definitivo, igualando así la goleada del Steaua de Bucarest sobre el Aalborg en 2014 como mayor victoria de la historia del torneo, un memorable regalo para su entrenador, Gary Neville, que cumplía 41 años. El técnico inglés, que había sufrido con sus hombres un humillante 7-0 a manos del Barcelona y tuvo que esperar diez partidos para registrar su primer triunfo en la liga española, acumula ya tres victorias consecutivas, después del 1-2 del domingo ante el Granada.

20

victorias consecutivas constituían el récord particular del Estrella Roja de Belgrado que el equipo mejoró el sábado. Todos esperaban que los campeones de la Copa de Europa de 1990/91 venciesen sin complicaciones en casa al Mladost Lucani, pero hubo que aguardar al minuto 73 para que su flamante fichaje Damien Le Tallec los pusiese por delante en el marcador. Y aunque otro debutante, Stevan Lukovic, que se enfrentaba al club en el que empezó su carrera, empató luego de un potente disparo raso con efecto, Hugo Vieira firmó de un testarazo el gol que dio el triunfo a los suyos en los instantes finales. Fue la novena diana del ariete portugués en cinco partidos.

El Estrella Roja aventaja nada menos que en 25 puntos en la temporada regular al segundo clasificado, el Borac Cacak, algo aún más impresionante si tenemos en cuenta que el Partizan había comenzado la campaña 2015/16 como favorito para adjudicarse su octavo título de liga en nueve ejercicios. Estos dos acérrimos rivales se verán las caras el próximo fin de semana en el “Derbi Eterno”.

9

goles obra de nueve jugadores distintos fueron las cifras que iluminaron el choque disputado el pasado sábado en la “Ciudad de la Luz” australiana, Perth: el Brisbane Roar llegó a ir ganando 1-2 y 2-3, pero el Perth Glory se recompuso y consiguió irse al descanso con ventaja, haciendo así que un partido de la A-League** asistiese a siete tantos en la primera parte por primera vez en la historia. Con todo, tras la reanudación la Purple Rain anotaría dos goles que no tuvieron réplica, y logró encadenar cinco triunfos, también por vez primera. Fue la tercera ocasión en que más de ocho futbolistas vieron puerta en un mismo partido de la división de honor australiana, después del Central Coast Mariners 4-5 Sydney FC de 2007 y el Adelaide City 10-3 Mooroolbark de la National Soccer** League en 1977, y la quinta en que un choque de la A-League** presenció nueve realizaciones.