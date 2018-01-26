Cañoneros franceses, centena uruguaya y una marca inédita

Suárez llega a los 100 goles más rápido que Messi

0

equipos habían perdido en casa un partido de ida de la Copa del Rey y pese a todo habían logrado eliminar de la competición al Real Madrid, hasta que, este miércoles, el Leganés hizo realidad la increíble hazaña por primera vez en la historia.

100

goles ha anotado Luis Suárez en La Liga en tan solo 114 partidos. Se trata del segundo ritmo realizador más rápido en lo que llevamos de siglo, por detrás de Cristiano Ronaldo, que logró la hazaña en 92 encuentros. Lionel Messi, quien tardó 154 partidos en entrar en este club de goleadores centenarios de la primera división española, brindó a Suárez en el campo del Real Betis el pase del gol que sumaba el número cien en la cuenta del uruguayo. Con él, Messi registraba su quinta asistencia en cinco partidos consecutivos de La Liga por primera vez en su carrera.

500

goles en la Premier League han marcado hasta la fecha los jugadores franceses del Arsenal, el club que más se ha beneficiado de los extranjeros. El medio millar lo alcanzó Alexandre Lacazette contra el Crystal Palace. Con él, 21 futbolistas galos han contribuido a esta cosecha goleadora: Thierry Henry (175 goles), Olivier Giroud (73), Robert Pires (62), Sylvain Wiltord (31), Patrick Vieira (28) y Nicolas Anelka (23) son los más destacados.

15

victorias consecutivas lleva el Bayern de Múnich sobre el Werder Bremen en la Bundesliga, un récord histórico en los emparejamientos entre dos mismos clubes en la competición alemana. Con su doblete en esta última victoria por 4-2, Robert Lewandowski ha superado a Arjen Robben y se ha convertido en el extranjero más goleador del Bayern de todos los tiempos en la máxima división de la liga de Alemania (94 goles). Thomas Muller anotó los otros dos tantos de ese encuentro y, con ellos, pasó a ser el quinto jugador que ha marcado 100 goles en la Bundesliga para el club bávaro, tras Gerd Muller, Karl-Heinz Rummenigge, Dieter Hoeness y Roland Wohlfarth.

9

goles en nueve partidos ha firmado Djaniny con el Santos Laguna en la liga mexicana. La racha empezó tras una sequía goleadora de 17 encuentros del delantero de Cabo Verde, de 26 años.

13

años y nueve meses han pasado entre la 61ª y la 62ª aparición de Robin van Persie en la Eredivisie, la mayor distancia entre participaciones consecutivas de un jugador en la competición.

12

partidos sin conocer la derrota (11 victorias, un empate) es la racha que acaba de terminar para la selección femenina de los Países Bajos al perder ante España por 2-0 con un gol y una asistencia de Alexia Putellas. La secuencia empezó el pasado junio cuando, increíblemente, el equipo había perdido el 50 % de sus 16 partidos anteriores.

9

horas lleva Alexandros Paschalakis sin encajar ni un solo gol en la Superliga griega desde que sustituyó al argentino Rodrigo Rey como guardameta titular del PAOK. Con 28 años, el altísimo portero (1,97 m), que firmó un nuevo contrato tan solo un día antes de debutar con el equipo en diciembre, ha contribuido a las diez victorias consecutivas del club de Tesalónica en todas las competiciones.

9

goles en siete partidos de la Serie A lleva marcados Fabio Quagliarella, autor del 75 % de los últimos 12 tantos de la Sampdoria. Con esta cosecha, el jugador, de 34 años, ha visto puerta más veces (16) en 2017/18 que nunca antes en la máxima división italiana.

