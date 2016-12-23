Aspas y Mertens... on fire

La emotiva despedida de una ilustre hormiga brasileña, los récords pulverizados por un pequeño belga, y el sensacional año con más trofeos que derrotas de un estratega francés protagonizan el último repaso estadístico de FIFA.com junto con la resurrección de un gallego, el hito de un albanés y un parapenales croata.

12

goles en sus 12 últimos partidos ha firmado Iago Aspas. El delantero de 29 años encaró la temporada 2016/17 habiendo marcado apenas 16 tantos en sus 65 anteriores encuentros ligueros, y tardó seis partidos en estrenar su casillero este curso. El número 10 del Celta de Vigo, no obstante, se encuentra en estado de gracia desde entonces, tras haber logrado 9 dianas en sus últimos 9 compromisos de liga –sólo Lionel Messi y Luis Suárez superan su decena total– y 2 más en 2 partidos de la Liga Europa de la UEFA. Además, Iago vio puerta tras salir como suplente en su debut con España en Wembley, ayudando a arrancar un espectacular 2-2 in extremis. El gol más reciente del ex jugador del Liverpool adelantó al Celta en el segundo tiempo de su visita al Athletic de Bilbao, pero finalmente perdió 2-1, y el cuadro vigués ya encadena 10 encuentros ligueros sin mantener su portería a cero.

3

trofeos ha conquistado Zinedine Zidane antes de cumplirse un año desde que tomó las riendas del Real Madrid –frente a, por increíble que parezca, sólo 2 derrotas encajadas–. Merced a la emocionante victoria por 4-2 sobre el Kashima Antlers, la gran figura de la Copa Mundial de la FIFA 1998™ añadió el título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA a los de la Liga de Campeones de la UEFA y la Supercopa de Europa, obtenidos en los meses precedentes. En los primeros meses del mandato de Zidane, los Merengues cayeron ante el Atlético de Madrid y el Wolfsburgo, pero no han perdido desde entonces. Es más, con su triunfo del domingo en Yokohama, ya llevan 37 partidos oficiales sin conocer la derrota. Era la primera vez en 7 años que los dos finalistas del Mundial de Clubes veían puerta; y fue la final con más goles de la historia, empatada con el 4-2 que endosó el AC Milan a Boca Juniors en 2007.

El Madrid, asimismo, se convirtió en el segundo equipo que levanta el trofeo tras empezar perdiendo en la final. El Barcelona se erigió en el primero hace 7 años, cuando un gol de Pedro en el último suspiro llevó su choque contra Estudiantes a la prórroga, donde Lionel Messi logró el tanto de la victoria. Esta vez, el gran artífice del triunfo fue Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer jugador en firmar un triplete en el choque decisivo. Asimismo, Brasil dejó de ser el país más laureado en la competición, pues España le superó al pasar a sumar 5 cetros.

42

años habían pasado desde que el delantero del Juventus Pietro Anastasi se convirtió en el último jugador en firmar dos hat tricks seguidos en el Calcio… hasta que Dries Mertens le sucedió a lo grande el domingo. No está nada mal para un hombre a quien el anterior técnico del Nápoles, Rafa Benítez, instaba a meter más goles… El extremo internacional belga de 29 años, reconvertido provisionalmente a delantero con los Partenopei, enlazó un triplete en el 0-5 al Cagliari del pasado día 11 con un póquer de goles en el 5-3 al Torino. Así, Mertens se convirtió también en el primer jugador del Nápoles que marca cuatro tantos en un encuentro de la Serie A desde que lo hiciera Giuseppe Savoldi contra el Foggia exactamente 39 años antes. Es más, Mertens ha firmado más goles ligueros en sus 2 últimos partidos que en cada una de las dos campañas anteriores.

67%

de los últimos 9 penales que le han lanzado a Danijel Subasic en la Ligue 1 francesa han sido parados por el arquero del Mónaco, tras detener el tirado el domingo por Alexandre Lacazette, del Olympique de Lyon.

21

años de carrera internacional con Brasil llegaron brillantemente a su fin el domingo para Formiga. La polivalente centrocampista debutó con la Seleção a los 17 años en 1995, en el escenario más grandioso de todos: la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. Formiga es una de las dos únicas mujeres que han jugado seis ediciones de la gran cita mundialista –la japonesa Homare Sawa es la otra–; y es también la goleadora de más edad en la competición. Además, es la única jugadora que ha competido en los seis Torneos Olímpicos de Fútbol femenino celebrados. Antes de sumar su 160ª y última internacionalidad contra Italia, Formiga lloró al escuchar el himno nacional brasileño. A continuación, ayudó a la Seleção a vencer a Italia por 5-3 para adjudicarse su sexto Torneio Internacional seguido, en un certamen que deparó el debut como seleccionadora de Emily Lima.

90

goles en la A-League australiana totaliza Besart Berisha, delantero del Melbourne Victory, tras marcar el tanto de la victoria en el derbi de Melbourne del pasado sábado. Así, ha igualado el récord histórico de Archie Thompson.

0

derrotas en casa ha sufrido el Borussia Dortmund en todo 2016, siendo apenas la tercera vez que lo consigue en su historia. En 1965, Hans Tilkowski, Wolfgang Paul, Siggi Held, Lothar Emmerich, Friedhelm Konietzka y compañía ayudaron al BVB a rubricar esa gesta; mientras que los Jens Lehmann, Christoph Metzelder, Stefan Reuter, Tomas Rosicky, Lars Ricken, Jan Koller y Amoroso la reeditaron en 2002. Este martes, el equipo de Thomas Tuchel empezó perdiendo 1-0 por séptimo encuentro seguido, pero un tanto de Ousmane Dembélé le sirvió para arrancar su cuarto empate consecutivo.