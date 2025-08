Adelantarse o sufrir

De entre ellos —Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, Defensor, Unión Española y Universidad de Chile—, únicamente el club uruguayo depende de una combinación de resultados para pasar inmediatamente: debe imponerse a domicilio al Real Garcilaso y esperar que el Cruzeiro no gane. El Atlético y La U tan sólo necesitan un punto, mientras que Bota , Grêmio y Unión lo conseguirán si suman tres. Analizamos una jornada en la que descansan los grupos 1, 3 y 8.

Será un choque directo de equipos que buscan asegurar su pase sin tener que hacer cuentas en la sexta y última fecha. Se trata de un factor importante, ya que los dos siguientes de la tabla —Independiente del Valle y San Lorenzo— no están a mucha distancia.

Las previas En el Grupo 4 , el Santa Fe, farolillo rojo, con cuatro puntos, actuará por última vez en El Campín en la fase de grupos. Una derrota ante el Atlético Mineiro haría depender a los colombianos de una combinación de resultados en la última jornada, en la que viajarán a Paraguay para medirse con Nacional. Al Galo , líder de la liguilla, le basta un empate para estar en octavos. Zamora, con siete puntos en cinco partidos, y Nacional, con cinco en otros tantos encuentros, no juegan esta semana.

A dos jornadas completas del final de la primera fase en el Grupo 5 , la situación es parecida para La U , que recibe este jueves al Cruzeiro en Santiago. Un empate colocará a los chilenos en octavos. Para la Raposa , no obstante, un revés puede significar la eliminación. Todo dependerá del duelo entre Real Garcilaso y Defensor, que se cruzan el martes en suelo peruano. El equipo local, con tres puntos, debe ganar para no decir adiós al torneo, mientras que los uruguayos tienen la posibilidad de sellar ya su billete, siempre que venzan al Garcilaso y la Universidad de Chile empate o gane el jueves.

El Grupo 6 sólo asistirá a un encuentro: el Atlético Nacional de Medellín, que acumula siete puntos, recibe este miércoles al Grêmio, que suma ocho. Quien gane se aupará al liderato, pero un triunfo pondrá a los brasileños en octavos. Newell’s Old Boys, actual líder, con ocho puntos, y el Nacional uruguayo no juegan esta semana, ya que disputaron su compromiso de la quinta jornada el pasado miércoles.

El Grêmio terminó el 2013 con un joven lateral izquierdo cuyo nombre empezaba a sonar para la selección brasileña: Alex Telles, ahora en el Galatasaray. No hubo tiempo a que su marcha fuese considerada un problema. El joven Wendell, de 20 años, se hizo con el puesto, proyectándose también en ataque y combinando habilidad y velocidad. Su desempeño fue tan bueno que se convirtió en el segundo jugador del club en esa demarcación traspasado en dos meses: el Bayer Leverkusen se ha hecho con sus servicios, aunque su incorporación no se producirá hasta que termine la Copa Libertadores.

Programa de partidos: Martes 1 Real Garcilaso (PER) vs Defensor (URU)

Miércoles 2 Botafogo (BRA) vs Unión Española (CHI) Atlético Nacional (COL) vs Grêmio (BRA) Emelec (ECU) vs Flamengo (BRA)