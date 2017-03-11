A los 74 años, fallece Aníbal Maño Ruiz

La tristeza ha invadido al fútbol internacional al confirmarse el fallecimiento del uruguayo Aníbal Ruíz, popularmente conocido como el Maño, en la noche del 10 de marzo en México.

El Maño, de 74 años, sufrió un infarto en pleno campo de juego en la previa del partido que el Puebla, equipo en el que se desempeñaba como asistente técnico de José Saturnino Cardozo, debía jugar ante el Veracruz en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente.

“El plantel está totalmente perdido por lo que ha ocurrido”, manifestó Cardozo, quien había jugado bajo el mando de Ruíz en la selección de Paraguay. “Lo invité a trabajar conmigo para aprender, sabía mucho de fútbol”, agregó.

Ruiz se desempeñó como futbolista entre 1962 y 1976, y forjó una gran carrera como entrenador y formador en distintos equipos de Paraguay, Colombia, Uruguay, México, Ecuador, Perú y Guatemala. A nivel selecciones, en cambio, estuvo a cargo de El Salvador en 1992 y Paraguay entre 2002 y 2006.

Con la Albirroja, tras reemplazar a Cesare Maldini, fue galardonado como Técnico Sudamericano del Año en 2005 por la prestigiosa encuesta del diarioEl País y compitió un año más tarde en la Copa Mundial de la FIFA™ en Alemania.