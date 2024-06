¿Qué es la manipulación de partidos?

Beneficios económicos

Beneficios deportivos

Se puede manipular un partido para obtener una ventaja deportiva con diferentes objetivos, como por ejemplo, garantizar la clasificación de un equipo en un torneo o evitar el descenso. Por lo general, este tipo de manipulación no se relaciona con las apuestas, si bien puede generar beneficios económicos para los involucrados en el amaño.

Otros

¿Qué actos se asocian al amaño de partidos?

La manipulación de partidos puede presentarse mediante una gran variedad de actos u omisiones. A continuación, encontrará una lista no exhaustiva de los más comunes:

la incorrecta aplicación deliberada de las Reglas de Juego por parte del árbitro u otros miembros del cuerpo arbitral , p. ej. mostrar tarjetas amarillas o rojas cuando no corresponde, señalar penaltis;

decidir de manera impropia no señalar una acción en el terreno de juego, aunque así lo indiquen las Reglas de Juego, p. ej., decidir no sacar tarjetas amarillas o rojas, o no señalar penaltis.