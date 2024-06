Si desea saber cuáles son las compensaciones por formación a las que podría tener derecho u obligación de pagar, introduzca los detalles bajo estas líneas para visualizar un cálculo aproximado. Tenga en cuenta que dicho cálculo es una estimación y podría no representar las cantidades totales adeudadas. No es legalmente vinculante y no servirá de prueba en caso de posibles disputas relacionadas con las compensaciones por formación. Esta calculadora es una herramienta práctica, intuitiva y fácil de usar cuyo objetivo es facilitar el cálculo de las compensaciones por formación. Según el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), las compensaciones por formación son los mecanismos que permiten retribuir a los clubes formadores por su papel en la formación y la educación de los jugadores jóvenes. Se incluyen la indemnización por formación (ver art. 20 y anexo 4 del RETJ) y el mecanismo de solidaridad (ver art. 21 y anexo 5 del RETJ). Tenga en cuenta que la calculadora de compensaciones por formación, incluida toda la información, el texto y los resultados, es propiedad exclusiva de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Esta calculadora se facilita únicamente a título informativo y los resultados obtenidos no servirán como asesoramiento jurídico ni financiero para personas o empresas, ni deberán entenderse como tal. Dichos resultados podrán variar en función de la precisión o exhaustividad de la información que proporcione al usar la calculadora. Pulse aquí para acceder a la calculadora