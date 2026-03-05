El proyecto en materia de investigación de terrenos de juego de la FIFA celebra una jornada en la Universidad de Tennessee

Expertos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, científicos especializados en césped y encargados del mantenimiento de canchas asisten a un taller de dos días en Knoxville, Tennessee

Al evento también asisten delegados de los países anfitriones de las próximas Copas Mundiales de la FIFA™

"El mundo va a ver algo que lo dejará boquiabierto”, afirma Alan Ferguson, responsable sénior de la gestión de campos de fútbol

Mientras miles de millones de aficionados de todo el mundo disfrutarán de la diversidad y las vibrantes diferencias entre los equipos, los jugadores, los aficionados y las ciudades anfitrionas durante el evento deportivo más grande e inclusivo de la historia, hay un elemento de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™ que debe ser homogéneo, uniforme e impecable: los terrenos de juego. La calidad debe estar a la altura de esta ocasión histórica, y no hay lugar para variaciones ni peculiaridades en el césped. El balón debe rodar igual en interiores y exteriores, y debe rebotar en Boston igual que en Monterrey.

La misión de lograr esta ambiciosa consistencia en todo el continente comenzó hace cinco años, cuando el Equipo de gestión de campos de fútbol de la FIFA se asoció con programas de renombre de la Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de Michigan para investigar, desarrollar, entregar y mantener terrenos de juego perfectos para los 16 estadios, los 84 centros de entrenamiento y las 178 canchas de entrenamiento en toda América del Norte. El proyecto en materia de investigación de terrenos de juego de la FIFA, que también incluía el suministro de canchas para el Mundial de Clubes FIFA 2025™, no tiene precedentes en cuanto a su alcance y escala.

Cuando quedaban algo más de 100 días para que el balón comience a rodar en este gran espectáculo de 48 equipos y 104 partidos, que dará comienzo el 11 de junio en Ciudad de México, el proyecto en materia de investigación de terrenos de juego de la FIFA alcanzó un hito preparatorio definitivo y significativo en Knoxville, Tennessee. Allí, a finales de febrero, el personal de la FIFA se reunió con miembros del proyecto, especialistas en césped y encargados del mantenimiento de campos de Canadá, México y Estados Unidos, las tres naciones anfitrionas, para celebrar la Jornada de Investigación (Field Day) sobre gestión de campos de fútbol, de dos días de duración.

Al mismo tiempo, los delegados de los países anfitriones tuvieron acceso a las instalaciones y pudieron hablar con los expertos de la Universidad de Tennessee antes de asistir a la jornada inaugural en el Centro de Convenciones de Knoxville. Los avances logrados en los últimos cinco años tendrán un impacto significativo en los próximos eventos importantes y en el futuro inmediato del fútbol.

"Sería una negligencia por mi parte no dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado durante los últimos tres años y pico en nuestro camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026", dijo Alan Ferguson, responsable sénior de la gestión de campos de fútbol, al dar la bienvenida a los invitados a Knoxville. "Y aquí estamos, un equipo a solo unos meses de la Copa Mundial (de la FIFA). Va a ser un espectáculo increíble. El mundo va a ver algo que le dejará boquiabierto".

Kaj Heyral, director de la Subdivisión de Servicios Técnicos y de Infraestructuras de la FIFA, declaró: "Este viaje comenzó hace varios años, con objetivos claros y ambiciosos: ofrecer superficies de juego uniformes y de renombre mundial en tres países, 16 estadios y, obviamente, un gran número de campos de entrenamiento. Y sí, en múltiples zonas climáticas. Alcanzar este nivel de uniformidad a tal escala es, obviamente, algo único, y no sería posible sin la experiencia y la comunidad local, así como la colaboración y el compromiso de todas las personas y participantes aquí presentes

El Field Day comenzó el 25 de febrero con las reflexiones sobre el año pasado del Equipo de gestión de campos de fútbol de la FIFA y, a continuación, una actualización sobre las actividades de investigación coordinadas que respaldan el rendimiento de los terrenos de juego en todas las sedes, dirigidas por el Dr. John Sorochan, profesor de renombre en el ámbito de la gestión y la ciencia del césped en la Universidad de Tennessee. Sorochan era estudiante en la Universidad Estatal de Míchigan durante el desarrollo del terreno de juego utilizado en el Pontiac Silverdome en la Copa Mundial de la FIFA 1994™, que albergó los primeros partidos en un estadio cubierto de la historia de la competición.

A continuación, los asistentes se dividieron en dos grupos diferentes: uno para los estadios y otro para los campos de entrenamiento y las bases operativas de las selecciones participantes. El primero participó en talleres sobre el funcionamiento de las ceremonias, la configuración específica de los estadios y las lecciones aprendidas en el Mundial de Clubes FIFA 2025™; el segundo, en la selección y el funcionamiento de los campos de entrenamiento, así como en la evolución de la relación entre los encargados del mantenimiento del césped y los gestores de las sedes durante el Mundial de Clubes.

La jornada inaugural concluyó con una sesión conjunta de preguntas y respuestas dirigida por el Sr. Ferguson, el Sr. Heyral, el director sénior de gestión de campos de fútbol de la FIFA, David Graham, el director de infraestructura de campos de fútbol de la FIFA, Ewen Hodge, y el director sénior de gestión de campos de entrenamiento de la FIFA, Weston Appelfeller.

"Gracias a la intensa labor de investigación y a la excelente colaboración de los últimos años, creo que hemos logrado ponernos de acuerdo en las mejores prácticas en la elección del césped, la formación del terreno de juego y la construcción y el diseño de los campos”, afirmó Heyral. “En lo que respecta a la estructura de la cancha, creo que estamos en una buena posición. De hecho, ya hemos comenzado la construcción de los campos en algunos estadios, y puedo ver las imágenes a diario, así que enhorabuena a todos por el buen trabajo".

El 26 de febrero, los participantes en el curso sobre estadios trataron temas como el mantenimiento y las normas operativas de los campos, la gestión de los sistemas de iluminación suplementaria en los estadios, las pruebas de las canchas y las responsabilidades y funciones de los gestores de campos en los estadios. El grupo del campo de entrenamiento y bases operativas trató temas como las pruebas de los campos, la estética (siega, líneas y aspecto general), la protección de las canchas antes del torneo y el uso de la tecnología de los estadios en los campos de entrenamiento. El segundo día concluyó con mesas redondas, comentarios y una sesión de preguntas y respuestas en español sobre las sedes y la logística en México.

La rectora de la Universidad de Tennessee, Donde Plowman, afirmó que el proyecto en materia de investigación de terrenos de juego de la FIFA, y la colaboración de la universidad con la FIFA y la Universidad Estatal de Míchigan han sido "una gran experiencia" y han supuesto "una oportunidad para avanzar en un trabajo que marca una diferencia evidente".

"Supervisar un esfuerzo de este alcance y complejidad no es tarea fácil, especialmente en tres países, con climas variados y docenas de instalaciones deportivas. Y a la FIFA: gracias por su confianza. Es un honor para nosotros. Confían en nosotros para traspasar los límites y proporcionar una investigación basada en pruebas que nunca se ha hecho antes", añadió.