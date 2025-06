El mundo del fútbol sigue dando pasos para concienciar sobre la salud mental

Ange Postecoglou, entrenador del Tottenham Hotspur, daba no hace mucho una lección de sinceridad hablando abiertamente en rueda de prensa de los problemas relacionados con la salud mental, aprovechando para apoyar a su jugador Richarlison. Hace unas semanas, el delantero fue captado por las cámaras llorando en el banquillo tras ser sustituido en la victoria de Brasil por 5-1 ante Bolivia en los Clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, evidenciando que algo no iba bien.

"Pasé por un momento turbulento en los últimos cinco meses fuera del terreno de juego", destacaba después el jugador, resaltando que iba a buscar ayuda psicológica para trabajar su mente. Su caso no es aislado.

Son bastantes los jugadores y jugadoras que en los últimos meses han expresado sus problemas. Y no solo futbolistas. Varios deportistas han decidido poner un tiempo de por medio en sus carreras para cuidar de su salud mental, dando el valiente paso de contarlo.

Una pionera en el fútbol femenino argentino como Macarena Sánchez así lo contó no hace mucho: "Hablar de mi depresión fue el primer paso para salir adelante". La primera jugadora de fútbol en firmar un contrato profesional en Argentina, y que fue fundamental para promover la profesionalización del fútbol femenino en el país, compartió públicamente su diagnóstico de depresión.

A las seis semanas, Gane sufrió una crisis nerviosa, le diagnosticaron una depresión y se planteó el suicidio. Las presiones del fútbol habían agravado sus problemas mentales. Su médico de cabecera ha sido fundamental: "He aprendido a tomar decisiones basadas en la felicidad. La mayor parte del tiempo, la única persona contra la que luchas en la vida eres tú mismo, dentro de tu propia cabeza. La felicidad hace que esa batalla sea mucho más fácil".

Por su parte, la campeona olímpica con la selección de Canadá durante Tokio 2020, Stephanie Labbé, habló recientemente sobre sus problemas de ansiedad y ataques de pánico: "No importaba cuánto quisiera relajarme y celebrar el triunfo con mis compañeras. Simplemente no podía salir de ese estado de alerta máxima. Me pasé las 48 horas después de la final tendida en una habitación a oscuras".