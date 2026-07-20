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Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (68 días)
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Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
190º
Clasificación actual
160º
Mejor Clasificación
205º
Peor clasificación
187º
Posición promedio
20
Mayor subida
11
Mayor bajada
Calendario
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Resumen año a año
Mejor clasificación
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Detalles de la Federación Mongola de Fútbol

¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?

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ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Kylian Mbappe of France controls the ball against Jude Bellingham of England during the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter final match between England and France at Al Bayt Stadium on December 10, 2022 in Al Khor, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
Procedimientos para la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

Después de un largo periodo en el que se ha probado y analizado el mejor modo de calcular la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, en agosto de 2018 entró en vigor un nuevo método, aprobado por el Consejo de la FIFA.

Procedimientos para la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola
BRISBANE, AUSTRALIA - AUGUST 19: Magdalena Eriksson of Sweden and Sam Kerr of Australia compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Third Place Match match between Sweden and Australia at Brisbane Stadium on August 19, 2023 in Brisbane / Meaanjin, Australia. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Procedimientos para la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

En la Clasificación Mundial Femenina (WWR), los equipos están clasificados de acuerdo con su fuerza real.

Procedimientos para la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

Clasificación Mundial

BUENOS AIRES, ARGENTINA - SEPTEMBER 07: Lionel Messi of Argentina competes for the ball with Carlos Gruezo and José Cifuentes during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Ecuador at Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti on September 07, 2023 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola

Estado actual

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SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Mariona Caldentey of Spain and Georgia Stanway of England compete for the ball during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)
Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

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