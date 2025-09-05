El Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas repasa sus comienzos, que han tenido una enorme incidencia en el diálogo, la educación y las medidas contra el racismo

Se ha avanzado mucho en esta lucha gracias a la postura global contra el racismo, que ha propiciado cambios normativos, visibilidad durante los días de partido y educación generalizada a todos los estamentos del fútbol

El panel ha dado un gran impulso a esta cuestión en todo el mundo, con la impartición de sesiones en las competiciones juveniles de la FIFA celebradas en Chile, Marruecos y Catar

George Weah, capitán honorífico, ha declarado: "El trabajo que hemos emprendido es solo el principio"

Tras su puesta en marcha en septiembre de 2025, el Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas ha procedido de inmediato a generar resultados concretos. El panel reúne leyendas del fútbol y experiencias personales de activistas en la lucha contra esta lacra, con el objetivo de amplificar la voz y los puntos de vista de los jugadores y luchar contra la discriminación en el fútbol mundial.

Los 16 integrantes que componen el panel, fundado como parte de la postura global contra el racismo, han cumplido cometidos de gran repercusión bajo la dirección de su capitán honorífico, George Weah. Este trabajo demuestra su compromiso con la educación, el diálogo y el cambio cultural en la gobernanza del fútbol.

Durante la sesión del Consejo de la FIFA celebrada en Doha (Catar) el pasado jueves 18 de diciembre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció a los miembros información sobre los logros que el panel ha alcanzado hasta la fecha y describió la importancia que tiene este grupo. "La postura de los jugadores es fundamental para impulsar cambios reales —aseguró—. El trabajo del panel, y en particular el que realiza en los torneos de la FIFA, pone de relieve lo importantes que son el diálogo, la educación y la acción, y no solo las declaraciones, cuando se lucha por la unidad y la igualdad dentro y fuera de los terrenos de juego. Unidos en torno a la postura global contra el racismo, seguimos plenamente comprometidos con erradicar la lacra del racismo del fútbol y de la sociedad".

El Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas ha complementado su diálogo estratégico con mensajes difundidos directamente en los terrenos de juego de las cuatro competiciones juveniles de la FIFA. En la primera de ellas, la FIFA Youth Series™ disputada en Zúrich cuatro meses antes de la puesta en marcha del panel, Iván Córdoba habló con los participantes sobre el racismo.

La siguiente competición que contó con la participación de un miembro del panel fue la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ celebrada en Chile, donde el exinternacional argentino Juan Pablo Sorín explicó sus impresiones y exhortó a las jóvenes promesas a que meditaran sobre este tema, además de dialogar con los participantes del programa para periodistas jóvenes organizado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) en colaboración con la FIFA.

Posteriormente, los miembros del panel impartieron varias sesiones educativas en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™ celebrada en Marruecos y en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ disputada en Catar. Estos cursillos reafirmaron la atención especial que el panel dedica a la interacción con la juventud.

El mayor acto presencial que el panel ha organizado hasta la fecha se celebró el mes pasado en Rabat (Marruecos). La sesión de dos días de duración, que presidió Weah y contó con la asistencia del presidente Infantino y del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, constituyó un foro estratégico para el avance de las medidas contra el racismo en las seis confederaciones.

En él se ofreció información sobre los cinco pilares de la postura global contra el racismo y la oferta educativa para la juventud, junto con aportaciones de expertos en la lucha contra el racismo, de las confederaciones y de las federaciones miembro.

Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas 03:29

"La lucha contra la discriminación no es algo abstracto: empieza en los estadios, en los vestuarios y en todas y cada una de las interacciones diarias —comentó Weah—. Tenemos que disfrutar del fútbol todos juntos, entrar juntos en los estadios, corear juntos y no tolerar jamás el racismo en ningún lugar. El trabajo que hemos emprendido es solo el principio".

El Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas funciona dentro de la más amplia postura global contra el racismo de la FIFA, la iniciativa que combate el racismo en el fútbol en todas sus formas desde el contundente planteamiento de no tolerarlo en absoluto. Esta postura global, que adoptaron las federaciones miembro por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA celebrado en mayo de 2024 en Bangkok (Tailandia), se articula en cinco pilares, concebidos para traducir el compromiso en medidas ejecutables, vinculantes y visibles, y en un cambio cultural perdurable en el mundo del fútbol.

Durante 2025 se han efectuado progresos tangibles en los cinco pilares. La FIFA ha reforzado sus normativas y reglamentos mediante la revisión de su Código Disciplinario, en el que se sancionan con más dureza las conductas racistas, junto con una supervisión más intensa de los partidos de alto riesgo. En los terrenos de juego, se aplicaron sistemáticamente en todas las competiciones de la FIFA el gesto de incidente racista y el procedimiento en tres niveles de la FIFA para luchar contra la discriminación, junto con mecanismos de denuncia eficaces para los aficionados y la primera versión de la aplicación SecureStadiumScan.

Gesto de incidente racista 02:03

Fuera de las competiciones, la cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha seguido propiciando la responsabilidad penal. Por otra parte, la educación es uno de los principales cimientos de la iniciativa, mediante las sesiones impartidas en las competiciones juveniles, la formación de los árbitros en estas cuestiones y la creación de recursos en línea contra el racismo para las federaciones miembro.

Junto con el Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas, la FIFA ha reafirmado su compromiso con el fomento del respeto y la inclusión mediante la difusión de la advertencia de que el odio y la discriminación no tienen cabida en el fútbol. Como parte de su trabajo en este campo, la FIFA ha optimizado su servicio de protección en las redes sociales (SMPS), al que pueden acceder jugadores, equipos y árbitros en todas competiciones de la FIFA, así como las federaciones miembro durante todo el año.

El SMPS está concebido para proteger a las personas del ciberacoso, en especial de mensajes racistas, discriminatorios o amenazantes que se envíen durante la celebración de las máximas competiciones. Impide que los seguidores del propietario de la cuenta se vean expuestos a comentarios abusivos, discriminatorios o amenazantes y, por consiguiente, evita que se normalicen estos tipos de conductas. Desde la puesta en marcha de este servicio en 2022, se han denunciado más de 65.000 publicaciones ofensivas ante las distintas plataformas de redes sociales para que las revisaran y eliminaran; entre ellas, más de 30.000 desde que empezó 2025.