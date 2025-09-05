Puesta en marcha del Panel de la FIFA sobre la postura conjunta de los futbolistas, una iniciativa contra el racismo en el fútbol

El panel está compuesto por representantes de 14 federaciones miembro y seis confederaciones, todos ellos firmemente comprometidos a erradicar el racismo en este deporte

Su objetivo es participar en la postura global contra el racismo, supervisar las estrategias de la iniciativa y asesorar en dicha materia, además de formar parte de programas de formación y plantear ideas para nuevas reformas

Los integrantes asesorarán sobre dichas iniciativas y promoverán la campaña contra el racismo con historias personales

Hoy se han anunciado los integrantes del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas. Se trata de 16 leyendas del fútbol masculino y femenino que están comprometidas con la erradicación del racismo en el fútbol.

El panel impulsa la postura global contra el racismo al aportar experiencias personales y liderazgo. Del mismo modo, supervisa las iniciativas en este ámbito y asesora al respecto con base en dicha postura, fomenta la formación en todas las categorías del deporte y permite recabar nuevas ideas.

Por otro lado, promueve el cambio social y la aplicación uniforme de medidas contra el racismo bajo dicho panel en todo el ecosistema del fútbol, con el objetivo de garantizar unas repercusiones duraderas y responsables tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas 03:29

El Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas está constituido bajo el quinto pilar de la postura global contra el racismo que las 211 federaciones miembro adoptaron por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok (Tailandia) el 17 de mayo del año pasado. Dicho panel está compuesto por las siguientes personas: el capitán honorífico George Weah (Liberia), Emmanuel Adebayor (Togo), Mercy Akide (Nigeria), Iván Córdoba (Colombia), Didier Drogba (Costa de Marfil), Khalilou Fadiga (Senegal), Formiga (Brasil), Jessica Houara (Francia), Maia Jackman (Nueva Zelanda), Sun Jihai (RP China), Blaise Matuidi (Francia), Aya Miyama (Japón), Lotta Schelin (Suecia), Briana Scurry (Estados Unidos), Mikaël Silvestre (Francia) y Juan Pablo Sorín (Argentina).

"El Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas es el resultado de la decisión adoptada por unanimidad por las 211 federaciones miembro, que, en el marco de la postura global contra el racismo, han dejado claro que el mundo está unido para erradicar el racismo del fútbol. Como parte de ello, por primera vez, los jugadores serán el elemento central que hará posible este cambio —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. Nos sentimos muy afortunados de contar con personas tan apasionadas y destacadas que aporten sus experiencias únicas".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el Panel de la FIFA sobre la postura conjunta de los futbolistas 02:17

"Los 16 miembros del panel apoyarán la formación en todas las categorías del fútbol y promoverán nuevas ideas para generar cambios duraderos. Asimismo, impulsarán cambios en la cultura del deporte y se asegurarán de que las medidas contra el racismo no solo se difundan, sino que se apliquen tanto dentro como fuera de los terrenos de juego".

"Es muy importante señalar que el racismo y la discriminación no son simples faltas, sino que son delitos. Debemos condenar todos los casos de racismo, ya sean en los estadios o en línea, tanto en el fútbol como en toda la sociedad".

Los integrantes del panel desempeñarán una labor fundamental a la hora de sensibilizar a varios grupos sobre el racismo (entre los que se incluyen jugadores que participen en competiciones juveniles de la FIFA). Dichos integrantes se centrarán en los efectos que producen estas agresiones sobre los futbolistas, otras personas y el deporte en general. Con base en ello, ofrecerán apoyo y consejos prácticos sobre cómo adoptar una postura firme y conjunta frente a actos que en muchos países se consideran delitos. Asimismo, trabajarán por visibilizar las medidas más rigurosas que se han adoptado recientemente para luchar contra el racismo, tal y como aprobó el Consejo de la FIFA, en sus regiones.

"El fútbol brinda unidad y desarrollo, y nos hace mejores", añadió el capitán honorífico George Weah. "Siempre haré todo lo que esté en mi mano, como he hecho hasta ahora y sigo haciendo, para fomentar este deporte, ya que el fútbol es vida. Es un honor para mí desempeñar este cargo".

1. er pilar: normativas y sanciones

2. o pilar: acción sobre el terreno de juego

3. o pilar: causas penales

4. o pilar: educación

5.o pilar: postura conjunta de los futbolistas

Desde entonces, la FIFA ha dado pasos importantes en los cinco pilares, como las recientes enmiendas al Código Disciplinario de la FIFA (FDC) bajo el primer pilar, que incluye un incremento del importe de las multas y una mayor responsabilidad. Dicho importe ha aumentado considerablemente y ahora se sitúa en los 5.000.000 de CHF. Asimismo, los jugadores y personas con un cargo oficial durante el partido pueden ayudar a identificar a los infractores.

El procedimiento en tres niveles se ha incluido en el art. 15 del CDF, que incluye medidas específicas para luchar contra el racismo, entre ellas, el gesto de incidente racista (2.o pilar). A fin de garantizar una aplicación uniforme del procedimiento, las federaciones miembro deben adaptar sus propias disposiciones disciplinarias a los principios generales del CDF.

En cuanto al tercer pilar, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales sigue facilitando el intercambio de paquetes de pruebas tras la conclusión de competiciones de la FIFA, lo que facilita la investigación de casos en cada país. Hasta la fecha, se han distribuido más de cien paquetes de pruebas, y desde la puesta en marcha de este servicio en la Copa Mundial de la FIFA 2022™ de Catar, se han analizado 33 millones de publicaciones y comentarios en más de 15 000 cuentas en redes sociales.