Como resultado de la competición del año que viene, se repartirán 727 millones de USD entre las federaciones miembro participantes, una cantidad que supera en más del 50 % a la distribuida en Catar 2022

El Consejo de la FIFA confirma la celebración de "festivales de fútbol" sub-15 a partir de 2026, abiertos a todas las federaciones miembro

Se estableció un nuevo fondo de recuperación tras conflictos

El Consejo de la FIFA se reunió en Doha (Catar) antes de la final de la Copa Intercontinental de la FIFA™ y adoptó decisiones importantes relacionadas con el desarrollo del fútbol juvenil y con asuntos de gobernanza.

Tras la creciente expectación generada por el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, celebrado el pasado 5 de diciembre en Washington D. C., el Consejo de la FIFA aprobó la distribución de una contribución económica histórica de 727 millones de USD al cabo de la competición.

El Consejo de la FIFA aprueba una contribución económica de récord para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 03:34

La mayor parte recaerá en las 48 selecciones participantes, a quienes se han destinado 655 millones de USD de premios en metálico, lo que supone un aumento del 50 % con respecto a la edición anterior, a repartir de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de USD

Subcampeón: 33 millones de USD

Tercer puesto: 29 millones de USD

Cuarto puesto: 27 millones de USD

5.º – 8.º puesto: 19 millones de USD

9.º – 16.º puesto: 15 millones de USD

17.º – 32.º puesto: 11 millones de USD

33.er – 48.º puesto: 9 millones de USD

Por último, todas las selecciones recibirán 1.5 millones de USD para cubrir gastos derivados de los preparativos. Esto supone que cada federación miembro participante recibirá un mínimo de 10.5 millones de USD por disputar el Mundial.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026™ también será histórica por las contribuciones económicas que se destinarán a la comunidad mundial del fútbol", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Nuevos torneos sub-15 con formato de "festival del fútbol" para todas las federaciones miembro

Como parte del compromiso inquebrantable de la FIFA por promover el fútbol juvenil, el Consejo de la FIFA confirmó la creación de nuevos torneos sub-15 de categoría masculina y femenina con formato de festivales de fútbol para las 211 federaciones miembro. La primera edición será de fútbol masculino y tendrá lugar en 2026. La segunda, de categoría femenina, se celebrará en 2027.

A partir de 2028 y dando continuidad a este impulso inicial, se invitará a todas las federaciones miembro a participar en dos competiciones con sus respectivas selecciones sub-15 masculina y femenina. A fin de adecuar dichos torneos a las necesidades específicas de los jugadores y jugadoras de categoría sub-15, los partidos serán más cortos y se disputarán en campos más pequeños, con equipos de entre siete a nueve integrantes.

"En los últimos años, la FIFA ha redoblado sus esfuerzos para impulsar el fútbol juvenil, y creo que los resultados saltan a la vista. Hemos trabajado mucho para fomentar el desarrollo y las competiciones juveniles, por lo que se trata de un paso lógico que nos llena de alegría —explicó el presidente Infantino—. La organización de festivales sub-15 de la FIFA para niños y niñas resulta fundamental en nuestra misión por dar una oportunidad a los talentos de todo el planeta, además de otro ejemplo de cómo la FIFA reinvierte en el fútbol".

Aprobación del fondo de recuperación tras conflictos

En sintonía con el objetivo de fomentar los valores unificadores del fútbol, el Consejo de la FIFA aprobó la creación de un fondo para la recuperación tras conflictos. La iniciativa llega tras el anuncio del presidente de la FIFA en la Cumbre por la paz celebrada el pasado 13 de octubre en Sharm el-Sheij, en la que el señor Infantino adelantaba la creación de un mecanismo de apoyo para las regiones aquejadas por conflictos.

Este instrumento financiero, al que podrán contribuir entidades externas, estará sujeto a un riguroso control y servirá de complemento a las ayudas proporcionadas a través del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA y de otras iniciativas del órgano rector del fútbol mundial.

Otras cuestiones

Tras la histórica decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional de aprobar la propuesta de la FIFA para los Torneos Olímpicos de Fútbol Los Ángeles 2028 (doce selecciones para el torneo masculino y 16 para el femenino), el Consejo de la FIFA confirmó la siguiente asignación de plazas:

Torneo Olímpico de Fútbol femenino: AFC: 2.5; CAF: 2; Concacaf: 3; CONMEBOL: 2.5; OFC: 1; UEFA: 4; país anfitrión (Estados Unidos): 1

Torneo Olímpico de Fútbol masculino: AFC: 2; CAF: 2; Concacaf: 1; CONMEBOL: 2; OFC: 1; UEFA: 3; país anfitrión (Estados Unidos): 1