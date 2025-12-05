El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibe el "Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo"

Trump es reconocido por su incansable esfuerzo por promover la paz

El primer galardón del premio lo entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Premio FIFA de la Paz se entregará anualmente

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió el primer "Premio FIFA de la Paz: el fútbol une al mundo" de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, celebrado en el icónico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

Trump recibió el galardón del Premio FIFA de la Paz y una medalla conmemorativa tras haber acogido ayer mismo a los líderes de la RD del Congo y Ruanda en la capital del país para firmar un tratado de paz histórico. Además, el 47.º presidente de Estados Unidos, que tomó posesión del cargo el pasado 20 de enero, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de un alto el fuego y la promoción de la paz entre Israel y Palestina, y también ha intentado activamente poner fin a otros conflictos.

El presidente de la FIFA elogió el esfuerzo incansable de Trump para unir a los pueblos bajo el manto de la paz.

"Esto es lo que queremos de un líder, que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo y un entorno seguros. Queremos unir. Y eso es precisamente lo que hacemos hoy aquí y lo que continuaremos haciendo en la Copa Mundial de la FIFA", dijo Gianni Infantino al entregarle el galardón.

"Se merece el primer Premio FIFA de la Paz por sus acciones y por lo que ha logrado a su manera, que ha sido increíble. Puede contar siempre con mi apoyo y con el de toda la comunidad del fútbol para lograr la paz y promover la prosperidad en todo el mundo".