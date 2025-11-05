La FIFA presenta el Premio FIFA de la Paz, que reconoce las acciones excepcionales por la paz y la unidad

El Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo se concederá anualmente

El primer ganador recibirá el premio de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el próximo viernes 5 de diciembre

La FIFA ha anunciado la introducción del galardón Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo, que distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a la personas del planeta.

El premio se entregará en nombre de las más de 5000 millones de personas que aman el fútbol. Con sus acciones diarias por y para el fútbol, todas ellas contribuyen al lema de la FIFA "El fútbol une el mundo", pues reúnen niñas y niños, mujeres y hombres, en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría. Por lo tanto, este galardón tan especial reconoce con toda justicia sus logros extraordinarios.

Esta distinción se concederá aquellos que, con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, concederá por primera vez este premio anual el próximo viernes 5 de diciembre, con motivo del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, que se celebrará en Washington D.C.