La campaña Be Active de la FIFA impulsa las celebraciones comunitarias de FIFA Arena en Nueva York

La iniciativa Be Active de la FIFA motiva a los niños a hacer cada día 60 minutos de actividad física

Las sesiones de entrenamiento de Be Active se imparten en asociación con Street Soccer USA, en un programa que se beneficia del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación

El minicampo de FIFA Arena, situado en el emblemático Central Park, ha acogido a cientos de niños para las sesiones de verano desde su inauguración el pasado 8 de julio, y tiene previsto recibir 5000 visitantes antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los jóvenes participantes del campamento de verano de Street Soccer USA, procedentes de todos los rincones de la ciudad de Nueva York, han celebrado la conclusión del programa de una semana de duración con una sesión de entrenamiento inscrita en la campaña Be Active. La sesión, que incluía ejercicios de fútbol y partidos reducidos, contribuyó a que 35 niños, de entre ocho y catorce años, alcanzaran los 60 minutos diarios de actividad física.

Los jugadores, animados por sus orgullosos familiares, recibieron consejos de Calen Carr, antiguo extremo de la Major League Soccer (MLS), quien confesó que se había emocionado al comprobar que tantos niños y jóvenes de Nueva York dan rienda suelta a su pasión por el fútbol, justo ahora que el Estadio Nueva York Nueva Jersey se prepara para albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ el próximo 19 de julio.

"He pasado un día maravilloso, en el que he visto cómo el fútbol motiva a las nuevas generaciones —ha declarado Carr, exdelantero del Chicago Fire y del Houston Dynamo—. Me acuerdo del Mundial de 1994 y del ambiente en aquel partido entre Brasil y Estados Unidos de octavos, saldado con victoria por 1-0 de la selección sudamericana. Ver todo aquello me motivó a emprender una carrera profesional en la MLS. Ahora estoy observando lo mucho que motiva a estos niños tener el Mundial en casa y esta oportunidad de jugar al fútbol en el Central Park".

"Es maravilloso que vean el Mundial y adquieran hábitos saludables. Sesenta minutos al día son muy importantes para la salud y el bienestar general, por lo que es esencial dar acceso a los niños al fútbol. Estoy muy impresionado por lo que he presenciado hoy".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, inauguró el pasado 8 de junio el minicampo de Arena en el Central Park, junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul. Desde entonces, la instalación se ha convertido en un centro muy popular en toda la comunidad. Fue el primero de los 26 minicampos que se han inaugurado en Nueva York.

Street Soccer USA ha recibido financiación del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación para que imparta valiosos proyectos con ocasión de la campaña de la FIFA «Unidos por la educación».

"Estamos encantados de que el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación esté financiando Street Soccer USA para que llegue a muchas más familias de bajos ingresos y a sus hijos. Esta iniciativa se inscribe en nuestra misión de combatir la pobreza y mejorar el acceso gratuito al deporte —explicó Ziham Ascencio, director de programas de Street Soccer USA. Estar activo es fundamental para la salud de estos niños y además se ha demostrado que les ayuda a concentrarse en la escuela, a hacer amistades duraderas y a mejorar la seguridad en sí mismos".

"Estamos llevando nuestros programas no solo a Nueva York, sino también a Los Ángeles, la ciudad de Kansas y Miami. Concretamente en Nueva York, estamos impartiendo sesiones en Central Park, Brooklyn, Bronx, Manhattan y Queens".

Los participantes recibieron regalos y certificados para premiar su gran trabajo. Los niños también tuvieron la oportunidad de convertirse en socorristas, gracias a una iniciativa de la Subdivisión de Medicina de la FIFA y la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), que les enseñó a reconocer un paro cardíaco, a practicar la reanimación cardiopulmonar solo con las manos y a comprender cómo una intervención inmediata puede ayudar a salvar vidas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80 % de los niños del mundo no se ejercitan lo suficiente, cuando en realidad todos ellos deben estar activos durante un mínimo de 60 minutos al día. Por esta razón, la FIFA y la OMS crearon las campañas Be Active y Bring the moves, dos iniciativas que buscan involucrarles en como mínimo una hora de ejercicio diario para que lleven una vida más sana y feliz.

Entrenamiento Be Active de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 01:30